Koncert pod szyldem Shred Fest odbędzie się 25 stycznia 2027 r. w Proximie w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 28 kwietnia o godzinie 12:00.

Obscura główną gwiazdą Shred Fest w Polsce

Główną gwiazdą imprezy będzie Obscura, działająca w niemieckiej Bawarii od 2002 r. Jej liderem i jedynym muzykiem grającym od początku jest wokalista i gitarzysta Steffen Kummerer.

"Obscura łączy precyzję z wysoką intensywnością, a w tym wszystkim znajduje jeszcze miejsce na przebojowość. Trudno to wszystko ze sobą skleić? Na wydanym w zeszłym roku przez Nuclear Blast krążku 'A Sonication' udowadniają, że im akurat przychodzi to z łatwością" - podkreślają organizatorzy z WiniaryBookings.

U boku lidera w zespole od 2024 r. występują gitarzysta Kevin Olasz, pochodzący z Niderlandów basista Robin Zielhorst oraz dobrze znany na polskiej scenie metalowej James Stewart, perkusista małopolskiego Anal Stench oraz krośnieńskiego Decapitated, a także były muzyk Vadera, Sceptic, Distrüster, Corruption i Divine Chaos.

Działający od 1986 r. Pestilence to legenda progresywnego/technicznego death metalu. Na czele holenderskiej formacji od początku stoi Patrick Mameli, grający na gitarze wokalista, założyciel i lider. Po ostatnich zmianach składu u jego boku występują perkusista Michiel van der Plicht (eks-God Dethroned), gitarzysta Max Blok (były koncertowy muzyk Dark Fortress) i basista Dario Rudić (Inceptor, eks-Nocturnal Crown).

Pochodzący z Leeds Cryptic Shift zaliczany jest do czołówki kosmicznego death metalu. O zespole zrobiło się głośniej w tym roku dzięki albumowi "Overspace & Supertime".

Najmłodszym stażem zespołem w całym zestawie jest Thus - progresywno-deathmetalowy zespół z Aarhus (Dania), który założony został w 2020 r. Cztery lata później wydali swój jedyny jak dotąd materiał, EP-kę "The Terminal Condition of Existence", oraz wygrali Wacken Metal Battle.

Wieczór w Progresji rozpocznie francuski DVRK, łączący deathcore z elektroniką.

