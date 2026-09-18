Wyjaśnijmy, że debiut black / deathmetalowej formacji pod wodzą Tomasza Dobrzenieckiego, jednej z czołowych postaci polskiej sceny metalowej, współzałożyciela i frontmana święcącej największe triumfy w latach 90., uznanej grupy Hazael z Płocka, ukazał się pod koniec stycznia nakładem amerykańskiej Dark Descent Records z Kolorado. Do dotychczas dostępnych w sprzedaży edycji (CD, cyfrowo, na winylu) dołączyła niedawno wersja kasetowa, której wydaniem zajęła się zasłużona Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej.

"Premiera 'Wrathcult' odbyła się za pośrednictwem poczytnego amerykańskiego 'Decibel Magazine'. Album spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mediów na całym świecie, co potwierdziły liczne recenzje i publikacje poświęcone płycie. Materiał jest dostępny w sprzedaży na wielu rynkach na całym świecie. Dystrybucją naszych płyt zajmuje się także kultowy Disk Union z Japonii, co jest ogromnym wyróżnieniem dla nas jako zespołu, który dopiero debiutuje. Shine to debiut, startujemy od zera, bez zapowiedzi, bez dema. Rozpoczynamy promocję zespołu od podstaw i szukamy osób oraz podmiotów zainteresowanych współpracą z Shine w zakresie promocji, mediów, bookingów oraz organizacji koncertów" - czytamy w notce informacyjnej zespołu.

Shine: Debiutancki album w szczegółach. Jak powstawała płyta "Wrathcult"?

"'Shine' to dla mnie błysk miecza, ostatnia rzecz, którą widzą twoi wrogowie przed śmiercią. Słowo to można również odnieść do podarowanego ludziom prometejskiego światła, które oświeca, ale i bywa oślepiające. Może to być także przebłysk furii wynikający ze sprzeciwu wobec sprzecznych z naturą praw, które nam narzucono" - znaczenie nazwy zespołu wyjaśnia Tomasz Dobrzeniecki.

"Nasza muzyka jest pełna odniesień do pradawnych zasad, obrzędów i czasów, gdy ludzie żyli w zgodzie z naturą i kosmosem, wykorzystując do tego prastarą wiedzę. Bezkompromisowa dawka pradawnej furii czeka!" - dodaje lider Shine, który już dobre trzy dekady temu z powodzeniem sięgał do tożsamej tematyki, czerpiąc z nordyckiej mitologii i nawiązując do zapomnianej mądrości praprzodków, pierwotnych mocy i metafizyki przedchrześcijańskiego świata w ramach "frost death metalu" płockiego Hazaela.

"Głównym źródłem inspiracji przy tworzeniu tekstów były przedchrześcijańska duchowość i mitologia naszych praojców w oparciu o książki takie jak 'Bestiariusz słowiański', 'Mitologia słowiańska' autorstwa Jakuba Bobrowskiego i Mateusza Wrony czy 'Słowiańska czarownica'. Teksty te są zatem hołdem dla przyrody i sił wyższych, mającym na celu pielęgnowanie pamięci o wierzeniach, które ukształtowały niegdyś nasze dziedzictwo. Żyjemy na granicy trzech kultur, które w pewien sposób się przenikają - germańska, skandynawska i słowiańska mitologia mają ze sobą sporo wspólnego" - zauważa Dobrzeniecki.

Albumu "Wrathcult" możecie posłuchać w całości poniżej:

Album "Wrathcult" zarejestrowano w Heinrich House Studio w Legionowie pod okiem Filipa "Heinricha" Hałuchy.

"Z Heinrichem znam się od dobrych 20 lat. Jeśli chcesz nagrać metalowy album w stu procentach spełniający twoje oczekiwania, to jedyna osoba, której ufam" - o współpracy z rzeczonym producentem i muzykiem (m.in. Masachist, eks-Decapitated i Vesania) mówi Tomasz Dobrzeniecki, który jest także autorem okładki pierwszego longplaya Shine.

Lwią część tekstów napisał Łukasz "Hermit" Raniewicz. W kompozycji "The Necklace With Runes" zaśpiewał gościnnie Mariusz "Void" Łuniewski (Deathcamp Project, Undertheskin, Wolfpath).

Shine - kim są?

Black / deathmetalowa grupa Shine powstała w 2024 roku z inicjatywy gitarzysty Tomasza Dobrzenieckiego, muzyka kojarzonego na polskiej scenie metalowej przede wszystkim z deathmetalową formacją Hazael (tam bas / wokal) z Płocka, która w połowie lat 90. stała już u progu międzynarodowej kariery, udaremnionej anulowanym kontraktem z niemiecką Century Media.

"Shine od samego początku stawia na wyrazistą tożsamość, łącząc brutalność i melodię z atmosferą inspirowaną pradawnymi wierzeniami i przedchrześcijańskim dziedzictwem Europy. Czerpiąc z klasycznych podwalin gatunku nowy zespół Dobrzenieckiego przekuwa tę spuściznę w coś surowego, bezlitosnego i niewątpliwie własnego" - czytamy o stylistycznych walorach muzyki Shine, w której pobrzmiewają echa największych dokonań Emperor, Bathory, Morbid Angel, Entombed, Dismember czy pomorskiego Behemotha.

W szeregach Shine odnajdujemy także trzech muzyków z Płocka: perkusistę Pawła Dudę (również w Varnheim i Baalberith), basistę Wojciecha Gąsiorowskiego (Prey Of Monsoon, Varnheim) i gitarzystę Mateusza Waśkiewicza (Varnheim, Baalberith, eks-Leshy). Wokalistą Shine jest pochodzący z Bytomia Marek Krajcer, muzyk stojący przy mikrofonie także w szeregach deathmetalowego Offence i blackmetalowego Witchfuck.

Shine - szczegóły albumu "Wrathcult" (tracklista):

1. "Ancient Chaos"

2. "The Lamb Against The Wolf"

3. "Kneel Before The Serpent"

4. "Oddajcie co moje"

5. "The Cult Of Oak"

6. "The Horror Of The Night"

7. "Witch's Prophecies"

8. "Wrath Of The Hammer"

9. "The Necklace With Runes"

10. "Ancient Spirit".