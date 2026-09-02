Zgodnie z zapowiedzią samego zespołu, album "Gods Of Thunder" czerpie inspiracje z historii, fantasy, horroru, mitologii starożytnej, pogańskich rytuałów oraz niezłomnego ducha rock'n'rolla.

Saxon właśnie zaprezentował tytułowy singel z nadchodzącej płyty.

Saxon i "moc prawdziwego heavy metalu"

"'Gods Of Thunder' to potężna opowieść osadzona w mitologii celtyckiej, przesycona duchem i mocą prawdziwego heavy metalu. Podkręćcie głośność i dajcie się ponieść headbangingowi!" - mówi Biff Byford, wokalista legendy Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu.

O brzmienie "Gods Of Thunder" zadbał ponownie Andy Sneap, uznany angielski producent, a zarazem koncertowy gitarzysta Judas Priest.

25. studyjna płyta Saxon będzie następcą wydanego przez londyńską Silver Lining Music i bardzo przychylnie ocenianego albumu "Hell, Fire And Damnation", który 2024 roku uplasował się m.in. w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się płyt na Wyspach Brytyjskich.

W nagraniach udział wzięli Biff Byford (wokal), Doug Scarratt (gitara), Brian Tatler (gitara), Nibbs Carter (bas) i Nigel Glockler (perkusja) oraz drugi z współzałożycieli w obecnym składzie Saxon, czyli gitarzysta Paul Quinn, który od 2023 r. nie bierze już udziału w koncertach.

4 września występem na Mennecy Metal Fest 2026 we Francji zespół kończy tegoroczne wojaże (jednym z przystanków był Mystic Festival w Gdańsku). W ramach promocji nowego materiału w połowie lutego ruszy kolejna ogólnoświatowa trasa Saxon (na razie ogłoszono koncerty w Wielkiej Brytanii i Irlandii), na której powróci na scenę legendarny, mierzący ponad dziewięć metrów, mechaniczny Orzeł (ikoniczny symbol formacji od początku lat 80. i trasy promującej kultowy album "Denim And Leather") oraz równie spektakularna scenografia "Castles & Eagles", co razem ma zapewnić fanom jedno z najbardziej widowiskowych koncertowych przeżyć w blisko półwiecznych dziejach powstałego pod koniec lat 70. Saxon.