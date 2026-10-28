O ile wypuszczony na początku września utwór "Gods Of Thunder" był opowieścią osadzoną w mitologii celtyckiej, o tyle singel "Medusa" nawiązuje do tytułowej, budzącej trwogę postaci z mitologii greckiej, Meduza była wszak potwornym przedolimpijskim bóstwem, najmłodszą z trzech Gorgon - groźnych sióstr o przerażającym wyglądzie - której spojrzenie zmieniało ludzi w kamień.

Saxon i epicka opowieść ze świata greckich mitów

"'Medusa' to wkroczenie do świata greckiej mitologii. Bóstwo, które jednym spojrzeniem mogło zamienić cię w kamień! Epicki metal, epicka opowieść! Przyjemnego słuchania" - powiedział Biff Byford, legendarny wokalista Saxon, który w styczniu obchodził 75. urodziny.

Wraz z premierą nowego singla grupa ogłosiła konkurs, w którym na zwycięzcę czeka sygnowana przez muzyków gitara, wyjątkowy instrument zdobiony motywami powiązanymi z tytułową Meduzą.

Teledysk do singla "Medusa" możecie zobaczyć poniżej:

Longplay "Gods Of Thunder" trafi na rynek 22 stycznia 2027 roku nakładem rodzimej Silver Lining Music (m.in. CD w digipacku, na kasecie i winylu, w specjalnych zestawach oraz cyfrowo).

Saxon: Szczegóły albumu "Gods Of Thunder". Co już wiemy?

Przypomnimy, że nową płytę Saxon wyprodukował Biff Byford we współpracy z odpowiadającym za miks Andym Sneapem, uznanym angielskim producentem i muzykiem, założycielem thrashowego Sabbat z Nottingham, a od 2018 roku koncertowym gitarzystą samego Judas Priest. Okładkę 25. studyjnego albumu Saxon zaprojektował - znany przede wszystkim z wieloletniej współpracy z Sabaton i Powerwolf - węgierski artysta Péter Sallai.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zespołu, album "Gods Of Thunder" czerpie inspiracje z historii, fantasy, horroru, mitologii starożytnej, pogańskich rytuałów oraz niezłomnego ducha rock'n'rolla. Longplay "Gods Of Thunder" to następcą wydanego przez londyńską Silver Lining Music i bardzo przychylnie ocenianego albumu "Hell, Fire And Damnation", który 2024 roku uplasował się m.in. w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się płyt na Wyspach Brytyjskich.

W nagraniach udział wzięli Biff Byford (wokal), Doug Scarratt (gitara), Brian Tatler (gitara), Nibbs Carter (bas) i Nigel Glockler (perkusja) oraz drugi z współzałożycieli w obecnym składzie Saxon, czyli gitarzysta Paul Quinn, który od 2023 r. nie bierze już udziału w koncertach.

Dodajmy, że 4 września występem na Mennecy Metal Fest 2026 we Francji zespół zakończył tegoroczne wojaże (jednym z przystanków był Mystic Festival w Gdańsku). W ramach promocji nowego materiału w połowie lutego 2027 roku ruszy kolejna ogólnoświatowa trasa Saxon; na razie ogłoszono koncerty w Wielkiej Brytanii i Irlandii z udziałem kalifornijskiego zespołu Armored Saint w roli gościa specjalnego.

W ramach przyszłorocznego tournée legendy Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu na scenę powróci ikoniczny, mierzący ponad dziewięć metrów, mechaniczny Orzeł (symbol formacji od początku lat 80. i trasy promującej kultowy album "Denim And Leather") oraz równie spektakularna scenografia "Castles & Eagles", co razem ma zapewnić fanom jedno z najbardziej widowiskowych koncertowych przeżyć w blisko półwiecznych dziejach powstałego pod koniec lat 70. Saxon.

Saxon - szczegóły albumu Gods Of Thunder" (tracklista):

1. "The Flight Of Pegasus"

2. "Medusa"

3. "Gods Of Thunder"

4. "Blood Moon Rising"

5. "The Bloody Tower (The Ballad Of Anne Boleyn)"

6. "Remember The Alamo"

7. "Metal Machine"

8. "Temple Of Rock"

9. "Take The Sword From The Stone"

10. "MI5".