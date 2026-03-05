Festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 3-5 września.

W pierwszym ogłoszeniu pojawili się m.in. Nergal wspierany przez islandzki Misþyrming (w całości zagrają debiut Behemotha - "Sventevith (Storming Near The Baltic)" z okazji 30-lecia premiery), Ahab, Massacre, Blaze Bayley (specjalny set z materiałem z płyt nagranych z Iron Maiden w latach 1994-1999) i Jesu (projekt Justina Broadricka, który grał na SDL 2024 z grupą Godflesh).

Satyricon headlinerem Summer Dying Loud 2026

Pierwszym headlinerem tegorocznej edycji będzie norweski duet Satyricon.

"Filar norweskiej muzyki ekstremalnej, który od zawsze szedł własną drogą wprowadzając w swej twórczości nowatorskie a czasem wręcz rewolucyjne rozwiązania, zmieniając dzięki temu sposób postrzegania black metalu" - zapowiadają organizatorzy.

Po kilkuletniej koncertowej nieobecności pojawiły się pierwsze informacje o pracach nad nowym albumem Satyra i Frosta. Dotychczasowy dorobek zamyka w pełni instrumentalna płyta "Satyricon & Munch" (2022), będące efektem współpracy duetu z Muzeum Muncha w Oslo. Poprzedni album to "Deep Calleth Upon Deep" z 2017 r.

W Aleksandrowie Łódzkim zagrają również Destruction (niemiecka legenda thrash metalu), japoński Sigh, Cult of Fire (black metal z Czech, będąc muzycznym hołdem i uwielbieniem dla hinduskich i buddyjskich bóstw), Blindead 23 (polski zespół wcześniej znany pod szyldem Blindead szykuje debiut pod nowym szyldem - "Deuterium" ukaże się w kwietniu), holenderski Dool, rodzimy Thy Worshiper, Cryptic Shift (techniczny thrash/death metal z brytyjskiego Leeds), Black Magnet (twórcy nowej fali amerykańskiego metalu industrialnego), polski Drowned In Silver (projekt na pograniczu occult rocka, doom i ambientu) i Königreichssaal (doom/black metal z Lewina Brzeskiego).

