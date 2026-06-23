Przypomnijmy, że słynna szwajcarska formacja wydała pod koniec kwietnia limitowany maxi singel, na którym znalazł się (wypuszczony w marcu) zupełnie nowy utwór "Hidden Empire" oraz opublikowany w październiku 2025 roku singel "Black Matter Manifesto" - pierwsza od ośmiu lat premierowa kompozycja aktualnych podopiecznych austriackiej Napalm Records.

Trzecim utworem zapowiadającym następcę albumu "Hegemony" z 2017 roku jest najnowszy singel "Hail To The Sun" - kompozycja określana jako tyleż ciężka, co bogata brzmieniowo, w której nie brakuje charakterystycznych dla zespołu, porywających rytmicznych tąpnięć. Jego przesłanie mówi o podejmowaniu ryzyka w obliczu pojawiających się trudności.

Samael z hymnem ku chwale słońca. O czym opowiada singel "Hail To The Sun"?

"W trudnych czasach dobrze zjednoczyć się wokół czegoś istotnego dla nas wszystkich, a przecież czymś takim jest właśnie słońce - jedno, choć doświadczane inaczej przez każdego z nas. 'Hail To The Sun' to hymn, który pomoże wam przetrwać lato i ogrzeje was, gdy nadejdzie zima. To utwór opowiadający o przezwyciężaniu przeciwności losu i wykorzystywaniu możliwości, które niesie życie" - o pokrzepiającej wymowie premierowej kompozycji napisali Szwajcarzy.

Teledysk "Hail To The Sun" Samaela możecie zobaczyć poniżej:

Samael przerywa milczenie. Co już wiemy o nowej płycie szwajcarskiej legendy metalu?

Choć data wydania nowego albumu Samaela nie została jeszcze ujawniona, wiadomo że nagrania odbyły się w szwajcarskim studiu The Cube, a mastering w renomowanym szwedzkim studiu Fascination Street.

Przypomnijmy, że już w grudniu 2024 roku gitarzysta Samaela Thomas "Drop" Betrisey ujawnił, że w produkcję długo oczekiwanego albumu szwajcarskiej legendy zaangażowany był Szwed Daniel Bergstrand, jeden z najbardziej rozchwytywanych fachowców sceny metalowej, z którego usług korzystali m.in. In Flames, Meshuggah, Soilwork, Dark Funeral, Witchery, Dimmu Borgir, Devin Townsend, Strapping Young Lad oraz uznane polskie marki, na czele z Behemothem i Decapitated.

"Legendarny Daniel Bergstrand przybył do Szwajcarii, żeby zająć się produkcją wokali na nowy album Samaela. Nagrania dobiegły już końca. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że te utwory są wybitne" - informował pod koniec 2024 roku Drop, muzyk udzielający się także w genewskiej formacji Sybreed spod znaku industial / groove metalu.

Co do kwestii muzycznego kierunku obranego przy powstawaniu nowego longplaya wypowiedział się wcześniej także Vorph, grający na gitarze wokalista Samaela.

"Nowy materiał będzie mocno powiązany z 'Hegemony' (poprzednią płytą Samaela z 2017 r.), ale to nie to samo. Rzecz w tym, że na swój sposób staramy się wykorzystywać fakt, iż od lat robimy różne rzeczy. Istnieje więc pewna przestrzeń, którą ludzie przyjmą jako obszar działań Samaela. Staramy się więc korzystać z tej przestrzeni. Część ludzi lubi, gdy dany zespół trzyma się pewnej formuły - zawsze wiesz, co otrzymasz. Z nami jest nieco inaczej, nie będzie to jednak jakieś całkowite zaskoczenie. Nie ma tam eksperymentowania z rzeczami, po które nigdy wcześnie nie sięgaliśmy, ich kształt jest jednak inny, no i jest tam znacznie więcej gitar. To znacznie bardziej gitarowy materiał. Można więc powiedzieć, że to jedna z tych różnic" - wyjaśniał w 2025 roku Vorph.

Warto dodać, że w 2020 roku w szeregi zespołu pod wodzą braci Michaela "Vorpha" i Alexandre'a "Xy" (perkusisty i głównego autora muzyki) Locherów wstąpił basista Ales Campanelli, kolega Thomasa "Dropa" Betriseya z Sybreed, który doskonale zna Samaela od czasów jego kultowych blackmetalowych początków.

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że uznana formacja z miasta Sion w południowej Szwajcarii to twórcy kanonicznych dla tzw. drugiej fali black metalu (wraz z m.in. Norwegami z Mayhem, Darkthrone, Burzum, Satyricon, Emperor i Gorgoroth) albumów "Worship Him", "Blood Ritual" i "Ceremony Of Opposites" z początku lat 90. czy wizjonerskiego longplaya "Passage" z 1996 roku, na którym Samael rozpoczął swój postępowy pochód ku brzmieniowym obszarom z pogranicza elektroniki, industrialnego metalu i muzyki symfonicznej.

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