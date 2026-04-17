Powracająca po latach niebytu na metalową scenę grupa Sacriversum wyda w maju pierwszy od ponad dwóch dekad longplay. W przededniu premiery nowej płyty oraz trasy po Polsce zasłużony zespół z Łodzi opublikował tytułowy numer "Before The Birth Of Light".

Pierwszy od 22 lat album łódzkiego kwintetu promowały dotąd dwa single: wypuszczony w lutym "Let Us Ride The World" oraz "March Of The Giants", który poznaliśmy w marcu. Najnowszą z odsłoniętych przez Sacriversum kart jest trzeci singel "Before The Birth Of Light". Podobnie jak dwa poprzednie utwory, tak i tytułowa kompozycja z płyty "Before The Birth Of Light", ma - prócz dosłownych odwołań do epoki i mitologii wikingów - drugie alegoryczne dno o bardziej współczesnej, uniwersalnej wymowie.

"Before The Birth Of Light", czyli wikińska epifania na drodze ku zrozumieniu siebie. O czym opowiada nowy singel Sacriversum?

"Dla każdego żołnierza w wikińskiej armii ostatecznym celem bitwy było, jak wiadomo, trafienie do Walhalli - mitycznej krainy poległych wojowników. Jedynym sposobem, by się tam znaleźć, była chwalebna śmierć na polu walki. Lecz czy we współczesnym, bardziej mitycznym sensie, złote światła Walhalli przypominałyby chrześcijański raj? Niekoniecznie. Mowa tu raczej o symbolu pewnego oświecenia, osiągnięcia swego rodzaju stanu świadomości potrzebnego do poznania siebie, własnej drogi i ograniczeń. Tytuł tego utworu łączy się z tytułem całego albumu poprzez światło, czyli oświecenie" - o singlu "Before The Birth Of Light" napisali muzycy Sacriversum.

Przypomnijmy, że łódzki kwintet, który zaczynał swą muzyczną przygodę na początku lat 90., podpisał niedawno kontrakt z Fireflash Records i to w barwach tej niemieckiej wytwórni ukaże się jego powrotny album.

Sacriversum przed premierą. Co już wiemy o płycie "Before The Birth Of Light"?

Na nowym albumie łódzka formacja, którą wskrzeszono w 2022 roku po 17 latach hibernacji, powraca do swoich deathmetalowych początków.

"Album 'Before The Birth Of Light' powalił mnie na kolana i przeniósł do lat 90. Surowy, oldskulowy death metal z tymi niezrównanymi organami Hammonda i niesamowitą atmosferą. Death w parze z Deep Purple. To mroczna podróż w inny wymiar, inny czas i miejsce. Trafiliście do ich świata, w czasie sprzed narodzin światła" - o swoich świeżo upieczonych podopiecznych mówił niedawno Markus Wosgien, szef wspomnianej wytwórni z Donzdorfu.

Materiał powstał w Case Studio pod okiem producenta Sławomira Papisa, który odpowiadał również za miks. Mastering wykonano w Satanic Audio pod okiem Haldora Grunberga.

Płyta "Before The Birth Of Light" polecana jest fanom m.in. Death, Blood Incantation, Pestilence, Atheist czy Nocturnus, nie może więc być tu mowy o gotyckim metalu, z którym Sacriversum flirtowało na albumach z przełomu lat 90. i dwutysięcznych.

"To trochę tak, jakby wymazać cały 'środkowy okres' naszej historii, a nowy album 'Before The Birth Of Light' ukazał się jako drugi, zaraz po 'The Shadow Of The Golden Fire' (debiucie z 1994 r.). Dziś jesteśmy dojrzałymi, rzec można starszymi panami, Baran (klawiszowiec Krzysztof Baranowicz) powrócił do zespołu, możemy więc zacząć raz jeszcze tam, gdzie stanęliśmy w 1994 roku" - podkreślał wcześniej gitarzysta Krystian "MacKozer" Kozerawski, który w 2022 roku przekonał Remigiusza "Remo" Mielczarka, grającego na basie wokalistę i współzałożyciela zespołu, do wznowienia działalności Sacriversum.

Album "Before The Birth Of Light" trafi na rynek 8 maja. Materiał będzie dostępny w wersji CD oraz w limitowanej edycji winylowej. Tego samego dnia łódzki kwintet rozpocznie trasę po Polsce.

W ramach majowej "Before The Birth Of Light Tour 2026" Sacriversum zagrają w ośmiu polskich miastach. W trasie po kraju towarzyszyć będą im m.in. dwa inne zespoły z Łodzi, czyli Tenebris i Wieczny Mróz, a także reaktywowany poznański Aion, stołeczny Corruption oraz włoski Sadist.

Szczegóły "Before The Birth Of Light Tour 2026" (wraz z najnowszymi uaktualnieniami gości i supportów):

8.05 - Warszawa (VooDoo Club; plus Aion i Dharmethic)

9.05 - Łódź (Browar Warkot; plus Aion i Wieczny Mróz)

15.05 - Bielsko-Biała (RudeBoy; z Sadist i Tenebris)

16.05 - Tarnów (Przepraszam; z Sadist i Tenebris)

22.05 - Toruń (Dwa Światy; z Corruption i BOCC)

23.05 - Białystok (Podlaska Adamczycha; z Corruption i BOCC)

29.05 - Szczecin (Krzywy Gryf; z Aion i Fallen Outcast)

30.05 - Piła (Yogi Club; z Aion i Mass Insanity).

Dodajmy, że wskrzeszone w połowie 2022 roku Sacriversum tworzą wspomniani Remigiusz "Remo" Mielczarek (wokal / bas) i Krystian "MacKozer" Kozerawski (gitara) oraz znany z debiutanckiej płyty klawiszowiec Krzysztof "Baran" Baranowicz, który powrócił do składu po 27 latach rozłąki! W aktualnych szeregach wikińską ścianę tarcz prosto z Łodzi uzupełniają szczelnie perkusista Jan "Trocin" Traciński oraz (od tego roku) gitarzysta Olaf "Olafsson" Kozerawski, prywatnie syn Krystiana "MacKozera".

Sacriversum - szczegóły albumu "Before The Birth Of Light" (tracklista):

1. "From The Sea Side"

2. "We're Storming Through The Night"

3. "Let Us Ride The World"

4. "Golden Lights Of Valhalla"

5. "March Of The Giants"

6. "Before The Birth Of Light"

7. "We Die, We Fly"

8. "Chaotic Realm Of The Sea"

9. "Chief Of The Fearless".

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP