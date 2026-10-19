Są niepublikowane utwory Ozzy'ego Osbourne'a. "To wszystko, co mogę powiedzieć"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

"Ciężko mi się ich słucha" - mówi o niepublikowanych jeszcze utworach Ozzy'ego Osbourne'a producent Andrew Watt, który razem z Księciem Ciemności nagrał jego dwie ostatnie solowe płyty. Ujawnił on, że były plany wydania tych kompozycji, ale nie wiadomo, czy faktycznie do tego dojdzie.

Ozzy Osbourne i Andrew Watt w 2024 roku, wspólne zdjęcie dwóch mężczyzn, jeden ubrany na czarno z krzyżem.
Ozzy Osbourne i Andrew Watt w 2024 r.Kevin Mazur/Getty Images for The Rock and Roll Hall of FameGetty Images

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 r., 17 dni po pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning", który odbył się na stadionie w Birmingham. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca.

Dzień przed tym pożegnalnym wydarzeniem z Ozzym spotkał się producent Andrew Watt, z którym wokalista Black Sabbath nagrał dwie ostatnie solowe płyty: "Ordinary Man" (2020) i "Patient Number 9" (2022).

Andrew Watt o ostatnim spotkaniu z Ozzym Osbourne'em

"Wieczorem przed koncertem pojechałem do Birmingham z Sharon [Osbourne, żoną i menedżerką Ozzy'ego - przyp. red.] i kilkoma osobami na curry i pisałem z Ozzym. Był w swoim pokoju hotelowym i pisał coś w stylu: 'Chodź do hotelu, chodź do hotelu'" - wspomina Watt w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

Zobacz również:

Sinister powraca po latach z nowym albumem
Metal

Holenderska legenda death metalu powraca z nowym albumem. "Brzmimy tak ciężko, jak nigdy dotąd"

Bartosz Donarski

Producent pojechał wówczas do hotelu do wokalisty, z którym słuchali stworzonych wcześniej nagrań i robili notatki.

"Tego i następnego dnia widziałem go po raz ostatni. Ale mieliśmy wspaniałą sesję słuchania i rozmawialiśmy o wielu rzeczach. (...) Są utwory, które stworzyliśmy z konkretnego powodu. I tak, to wszystko, co mogę powiedzieć. Ciężko mi się ich słucha" - dodał, mówiąc, że razem z Ozzym nagrał "kilka utworów", które wciąż nie zostały opublikowane.

Mocno schorowany Ozzy Osbourne był świadomy tego, że umiera. To on podjął decyzję, że pojawi się na scenie na pożegnalnym koncercie w Birmingham, uznając, że nie ma to znaczenia, czy to przyspieszy jego odejście.

To było pożegnanie Ozzy'ego Osbourne'a ze sceną

Przypomnijmy, że 5 lipca 2025 r. na stadionie Villa Park na koncercie "Back to the Beginning" po raz ostatni wystąpił klasyczny skład Black Sabbath: Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja) przypominając cztery klasyczne hity: "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" i "Paranoid". Wcześniej Ozzy - siedzący na królewskim tronie - ze swoim zespołem wykonał pięć utworów z solowego dorobku.

Podczas całodniowego wydarzenia hołd legendzie ciężkiego grania złożyli wówczas m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Zagrały też dwie supergrupy złożone przez gitarzystę Toma Morello (Rage Against The Machine) z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins), David Draiman (lider Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (perkusista Faith No More), Adam Wakeman (klawiszowiec wspierający Ozzy'ego i Black Sabbath w studiu i na scenie), David Ellefson (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (były wokalista Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (gitarzysta Living Colour), Steven Tyler (frontman Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i wspomniany producent Andrew Watt.

Ten koncert został zarejestrowany - od 28 października dokumentalny film "Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning" będzie można zobaczyć w wybranych sieciach kinowych w Polsce.

Jurorzy powiedzieli "dość!". Co wydarzyło się na planie "TTBZ"? Polsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze