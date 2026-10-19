Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 r., 17 dni po pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning", który odbył się na stadionie w Birmingham. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca.

Dzień przed tym pożegnalnym wydarzeniem z Ozzym spotkał się producent Andrew Watt, z którym wokalista Black Sabbath nagrał dwie ostatnie solowe płyty: "Ordinary Man" (2020) i "Patient Number 9" (2022).

Andrew Watt o ostatnim spotkaniu z Ozzym Osbourne'em

"Wieczorem przed koncertem pojechałem do Birmingham z Sharon [Osbourne, żoną i menedżerką Ozzy'ego - przyp. red.] i kilkoma osobami na curry i pisałem z Ozzym. Był w swoim pokoju hotelowym i pisał coś w stylu: 'Chodź do hotelu, chodź do hotelu'" - wspomina Watt w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".

Producent pojechał wówczas do hotelu do wokalisty, z którym słuchali stworzonych wcześniej nagrań i robili notatki.

"Tego i następnego dnia widziałem go po raz ostatni. Ale mieliśmy wspaniałą sesję słuchania i rozmawialiśmy o wielu rzeczach. (...) Są utwory, które stworzyliśmy z konkretnego powodu. I tak, to wszystko, co mogę powiedzieć. Ciężko mi się ich słucha" - dodał, mówiąc, że razem z Ozzym nagrał "kilka utworów", które wciąż nie zostały opublikowane.

Mocno schorowany Ozzy Osbourne był świadomy tego, że umiera. To on podjął decyzję, że pojawi się na scenie na pożegnalnym koncercie w Birmingham, uznając, że nie ma to znaczenia, czy to przyspieszy jego odejście.

To było pożegnanie Ozzy'ego Osbourne'a ze sceną

Przypomnijmy, że 5 lipca 2025 r. na stadionie Villa Park na koncercie "Back to the Beginning" po raz ostatni wystąpił klasyczny skład Black Sabbath: Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja) przypominając cztery klasyczne hity: "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" i "Paranoid". Wcześniej Ozzy - siedzący na królewskim tronie - ze swoim zespołem wykonał pięć utworów z solowego dorobku.

Podczas całodniowego wydarzenia hołd legendzie ciężkiego grania złożyli wówczas m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Zagrały też dwie supergrupy złożone przez gitarzystę Toma Morello (Rage Against The Machine) z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins), David Draiman (lider Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (perkusista Faith No More), Adam Wakeman (klawiszowiec wspierający Ozzy'ego i Black Sabbath w studiu i na scenie), David Ellefson (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (były wokalista Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (gitarzysta Living Colour), Steven Tyler (frontman Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i wspomniany producent Andrew Watt.

Ten koncert został zarejestrowany - od 28 października dokumentalny film "Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning" będzie można zobaczyć w wybranych sieciach kinowych w Polsce.