"Rock'n'roll prosto z bagien". Warszawski Neon Müd przed premierą debiutanckiej płyty

"Mud And Black Water" - to tytuł pierwszego albumu grupy Neon Müd, którego premiera odbędzie się w listopadzie. Co już wiemy o debiucie stołecznej formacji napędzanej wysokooktanową mieszanką klasycznego blues-rocka i metalu?

Warszawskie trio Neon Müd odlicza już dni do premiery debiutanckiego longplaya, który trafi na rynek sumptem zespołu w połowie listopada.

"Gęsty, bagnisty, podszyty bluesem rock'n'roll ze strony zespołu Neon Müd to idealna propozycja dla tych zarówno jeżdżących autem, jak i tych, którzy lubią włóczyć się nocą po mieście"- czytamy o muzyce stołecznej grupy.

Neon Müd przed premierą "Mud And Black Water". Co już wiemy o nowym materiale?

"Rock'n'roll prosto z bagien. Neon Müd grają brudnego, bagnistego rock'n'rolla. W ich muzyce można usłyszeć motywy z takich gatunków jak stoner, doom czy sludge metal, ale i klasycznego hard rocka z bluesowymi korzeniami" - sprecyzowano.

Już w marcu zespół wypuścił singel "Burning Dinosaur Bones", który pojawi się na albumie "Mud And Black Water". W sierpniu dołączył do niego drugi premierowy utwór "Vengeance Is Mine". Najnowszym singlem Neon Müd jest numer "Destroyer Of Worlds".

Tytuł trzeciego z serii singli warszawskiego tria nawiązuje do najsłynniejszego bodaj cytatu związanego z Robertem Oppenheimerem. "Teraz stałem się Śmiercią, Niszczycielem Światów" - słowa pochodzące z hinduskiej księgi "Bhagawadgita" amerykański fizyk - nazywany ojcem bomby atomowej - wypowiedział w 1945 roku po udanym teście / eksperymencie "Trinity" - pierwszej detonacji bomby atomowej.

"Dla nas, wychowanych w XXI wieku, groźba nuklearnego holokaustu wydaje się czymś niemal egzotycznym. Kojarzy się raczej z 'Falloutem', fikcją, okazjonalnymi groźbami ze Wschodu. Bardziej z kategorią Deus Ex Machina, niż z realnym zagrożeniem wiszącym nad naszymi głowami. A przecież ta niewyobrażalna siła wciąż tu jest" - przypominają muzycy Neon Müd.

Singel "Destroyer Of Worlds" Neon Müd możecie sprawdzić poniżej:

Płyta "Mud And Black Water" będzie mieć swą premierę już 18 listopada.

Neon Müd - kim są?

Przypomnijmy, że grupa Neon Müd występowała na Mystic Festivalu w 2022 roku oraz zagrała dwie bardzo udane trasy po Polsce w 2023 i 2025 roku. Stołeczną formację mogliśmy też zobaczyć w 2024 roku na festiwalach Rockowisko Zwierzyniec i Leśny Fest, a w tym roku na Materia Fest.

Debiutancka EP-ka / demówka "Out Of The Mud" Neon Müd ujrzała światło dzienne w kwietniu 2022 roku, a single "Half Drunk On The Blood Of Christ" i "Little Beggar" w - odpowiednio - czerwcu i wrześniu 2023 roku.

Trio Neon Müd tworzą basista Janusz Bejman (także w Pavement Pizza); grający na gitarze wokalista Zwierzak; oraz perkusista Piotr "Piter" Kołakowski, będący m.in. basistą rzeszowskiego Banishera i bębniarzem Violent Creed, a swego czasu także koncertowym muzykiem warszawskich formacji Hate i Vedonist.

