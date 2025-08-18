Robert Plant odrzucił zaproszenie na pożegnalny koncert Black Sabbath. Zdradził, dlaczego
Robert Plant, legendarny wokalista Led Zeppelin, odrzucił osobiste zaproszenie Tony'ego Iommiego na pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a w Birmingham. Co było powodem tej decyzji?
Pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a odbył się 5 lipca. W ramach wydarzenia "Back To The Beginning" na scenie pojawiło się wiele gwiazd takich jak Metallica, Guns N' Roses czy Gojira. Zabrakło jednak legendarnego wokalisty i lidera Led Zeppelin, Roberta Planta. Jak się okazało, muzyk odrzucił zaproszenie, które wystosował sam Tony Iommi.
Dlaczego Robert Plant odrzucił zaproszenie na pożegnalny koncert Black Sabbath?
Wokalista udzielił niedawno wywiadu dla "Mojo", w którym wyjaśnił, dlaczego odrzucił propozycję Iommiego: "Powiedziałem, Tony, bardzo chciałbym przyjść, ale nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie twierdzę, że wolałbym spędzać czas z Peterem Gabrielem czy Youssou N'Dour, ale kompletnie nie wiem, co teraz dzieje się w tamtym świecie. Nie potępiam tego, nie mam nic przeciwko temu. Po prostu odkryłem inne miejsca, które są tak bogate".
Plant zapowiedział także wydanie nowego krążka. Premiera albumu "Saving Grace" zaplanowana jest na 26 września. Jak przyznał sam artysta, będzie to "księga zaginionych i odnalezionych piosenek".