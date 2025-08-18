Robert Plant odrzucił zaproszenie na pożegnalny koncert Black Sabbath. Zdradził, dlaczego

Pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne'a odbył się 5 lipca. W ramach wydarzenia "Back To The Beginning" na scenie pojawiło się wiele gwiazd takich jak Metallica, Guns N' Roses czy Gojira . Zabrakło jednak legendarnego wokalisty i lidera Led Zeppelin, Roberta Planta . Jak się okazało, muzyk odrzucił zaproszenie, które wystosował sam Tony Iommi.

Wokalista udzielił niedawno wywiadu dla "Mojo", w którym wyjaśnił, dlaczego odrzucił propozycję Iommiego: "Powiedziałem, Tony, bardzo chciałbym przyjść, ale nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie twierdzę, że wolałbym spędzać czas z Peterem Gabrielem czy Youssou N'Dour, ale kompletnie nie wiem, co teraz dzieje się w tamtym świecie. Nie potępiam tego, nie mam nic przeciwko temu. Po prostu odkryłem inne miejsca, które są tak bogate".