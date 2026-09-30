Informację o rozstaniu z gitarzystą i współkompozytorem przekazał Nocny Kochanek w mediach społecznościowych.

"Robert 'Kazon' Kazanowski, który współtworzył Nocnego Kochanka od samego początku istnienia tego zespołu, postanowił opuścić jego szeregi. Główną przyczyną jego decyzji jest chęć rozwijania własnych pomysłów muzycznych i poszukiwania nowych kierunków twórczych. Kazonowi bliższa jest również kameralna atmosfera małych koncertów klubowych, sprzyjająca bezpośredniemu kontaktowi z publicznością" - czytamy we wpisie.

Kazon odchodzi z Nocnego Kochanka. Fani nie dowierzają

Muzyk zagra z zespołem wszystkie zaplanowane koncerty do końca 2026 r. Tym samym zbliżająca się jesienna trasa będzie jego pożegnalną.

"Kazon, dziękujemy Ci za 15 lat wspólnego grania! Dziękujemy za setki koncertów oraz godzin spędzonych na backstage'u przy drinczku! Dziękujemy za wspólne przygody, hewi metal, krew i pot! Dzięki również za Twoje ambicje muzyczne wnoszone do kompozycji NK choćby w postaci dodatkowych instrumentów: pianinka, banjo, klawesynu czy innych fletów" - napisali pozostali muzycy Nocnego Kochanka, życząc Kazonowi wydania w końcu solowego albumu.

Kim jest Nocny Kochanek?

Działający od 2012 r. zespół na polskiej scenie metalowej wyróżnia się prześmiewczymi tekstami, które - jak mówią sami muzycy - są inspirowane zdarzeniami i sytuacjami "z życia wziętymi". Dorobek grupy obejmuje pięć studyjnych płyt z autorskim materiałem. Ostatnią z nich jest "Urwany film" z lutego 2025 r. Poprzednie wydawnictwa zdobywały status platyny lub złota.

31 lipca, dokładnie w dniu występu Nocnego Kochanka na tegorocznym Pol'and'Rock Festivalu ukazała się płyta z zapisem zeszłorocznego koncertu w tym miejscu. To właśnie po tamtym występie grupa zgarnęła Złotego Bączka, nagrodę przyznawaną przez festiwalową publiczność w wieloetapowym plebiscycie.