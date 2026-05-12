"Motocultor Across Europe Tour powróci tej zimy z pełną mocą, niosąc za sobą zupełnie nową, metalową odyseję! Trasa po raz kolejny obiecuje skład równie epicki, co niezapomniany!" - podkreślają organizatorzy.

Pod tym szyldem w Klubie Studio w Krakowie zagrają Rhapsody of Fire, Serious Black, Silver Dust, Aeon Gods oraz Melodius Deite.

Bilety trafią do sprzedaży 13 maja (godz. 11:00).

Stojące:

129 zł - przedsprzedaż

149 zł - w dniu koncertu

Balkon:

150 zł - przedsprzedaż

170 zł - w dniu koncertu.

Rhapsody of Fire powraca do Polski na 30-lecie

Główną gwiazdą imprezy będzie symfoniczna, powermetalowa legenda - Rhapsody of Fire, która celebrować będzie swoje 30-lecie specjalnym, urodzinowym setem. "Spodziewajcie się majestatycznej podróży przez ich najbardziej ikoniczne hymny, łączące kinowe orkiestracje, heroiczne opowieści i zapierający dech w piersiach kunszt muzyczny. Ten jubileuszowy występ będzie czymś, co fani zapamiętają na lata!" - podkreślają organizatorzy.

Na czele włoskiego zespołu (w latach 1995-2006 występującego pod nazwą Rhapsody) stoi klawiszowiec Alex Staropoli. Obecnie towarzyszą mu Roberto De Micheli (gitara), Alessandro Sala (bas), Giacomo Voli (wokal) i Paolo Marchesich (perkusja).

W Krakowie pojawią się również Serious Black (power metal), Silver Dust (rock/heavy, Szwajcaria), Aeon Gods (symfoniczny power metal, Niemcy) oraz Melodius Deite (prog/power metal, Tajlandia).

"Jak zawsze, Motocultor Across Europe Tour zaserwuje słuchaczom starannie dobraną selekcję międzynarodowych grup metalowych, łącząc uznane marki z wschodzącymi gwiazdami" - czytamy.

