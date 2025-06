"New Gods, New Masters", dziewiąty longplay amerykańskiego kwartetu, wyprodukował ponownie Dave Davidson, grający na gitarze wokalista i lider Revocation. Miksem i masteringiem zajął się Szwed Jens Bogren, rozchwytywany fachowiec, który odpowiadał za ten sam etap produkcji "Netherheaven", poprzedniej płyty podopiecznych Metal Blade Records z 2022 roku. Okładkę zaprojektował włoski artysta Paolo Girardi.

Revocation: "New Gods, New Masters" - ludzkość w marszu ku zagładzie

Tytuł nowego albumu Amerykanów wynika z przekonania, iż ludzie nie potrafią żyć bez potrzemy czczenia najróżniejszych bogów.

"Wydaje się, że pragnienie to wpisane jest w nasze DNA. Wraz z postępem nauki i ogólnym wzrostem pojmowania natury i wszechświata, religie czczące starych bogów zaczynają stawać się przestarzałe. Uważam jednak, że starych bogów zastąpiliśmy nowymi, ubóstwiając technologię i tworząc bałwochwalczy kult innowatorów na kształt sekty. Choć fascynuje mnie rozwój sztucznej inteligencji, jestem zarazem głęboko zaniepokojonym, dokąd zaprowadzi to ludzkość w powolnym marszu ku technologicznej dystopii lub ku całkowitej zagładzie naszego gatunku" - tłumaczy Dave Davidson, założyciel, autor tekstów i główny kompozytor w szeregach Revocation.

Na pierwszy single promujący "New Gods, New Masters" wybrano utwór "Cronenberged", kompozycję stanowiącą - zgodnie z jej tytułem - wyraz hołdu dla filmowej twórczości słynnego kanadyjskiego reżysera Davida Cronenberga.

"Jestem wielkim fanem fantastycznonaukowego horroru i uwielbiam body horror (podgatunek kina grozy), do którego powstania przyczynił się David Cronenberg, jest to więc z mojej strony swego rodzaju hołd. Podziękowania należą się też 'Rickowi i Morty'emu' za inspirację przy wymyślaniu tytułu" - o kompozycji opowiadającej o makabrycznych skutkach pewnego eksperymentu naukowego mówi Davidson.

"Teledysk do 'Cronenberged' to hektolitry krwi i mnóstwo efektów wizualnych tworzonych na planie. Stworzenie tego krótkiego filmowego horroru fantastycznonaukowego do tego utworu było świetną zabawą, a przemiana w szkaradne monstrum z mackami okazała się prawdziwą gratką" - dodał lider bostońskiego kwartetu.

Nowy materiał Revocation ujrzy światło dzienne 26 września pod banderą legendarnej amerykańskiej Metal Blade Records. Płyta dostępna będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

Revocation: Nowy album w nowym składzie w otoczeniu znanych gości

"New Gods, New Masters" będzie pierwszym longplayem Revocation z udziałem dwóch nowych muzyków: gitarzysty rytmicznego Harry'ego Lannona oraz basisty Aleksa Webera.

"To przyjemność wymiatać z takimi ludźmi wraz z Ashem (Pearsonem; perkusistą Revocation), który zawsze miażdży za swoim zestawem" - o nowych kolegach z zespołu powiedział Dave Davidson.

Na nowej płycie nie zabrakło też gości. We wspomnianym singlu "Cronenberged" wystąpił Jonny Davy, wokalista i założyciel prog / deathmetalowej grupy Job For A Cowboy z Arizony, a w wypuszczonym już w lutym numerze "Confines Of Infinity" Davidsona wsparł wokalnie Travis Ryan, frontman równie cenionego, kalifornijskiego zespołu Cattle Of Decapitation spod znaku progresywnego death metalu i grindcore'u; obie formacje to kolejni podopieczni Metal Blade Records.

To jednak nie koniec niespodzianek, w kompozycji "The All Seeing" zagrał bowiem izraelski gitarzysta jazzowy Gilad Hekselman, zaś w "Buried Epoch" usłyszymy głos Luka Lemaya, grającego na gitarze wokalisty i założyciela kanadyjskiej formacji Gorguts, ikony technicznego, awangardowego death metalu.

Revocation - szczegóły albumu "New Gods, New Masters" (tracklista):

1. "New Gods, New Masters"

2. "Sarcophagi Of The Soul"

3. "Confines Of Infinity"

4. "Dystopian Vermin"

5. "Despiritualized"

6. "The All Seeing"

7. "Data Corpse"

8. "Cronenberged"

9. "Buried Epoch".

