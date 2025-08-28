"Raport o Acid Drinkers. Wersja rozszerzona" ukończony. Co już wiemy?

"Raport o Acid Drinkers" z 1996 r. opowiadał historię jednego z najpopularniejszych metalowych zespołów w Polsce, który w latach 90. przebojem wdarł się czołówki ciężkiego grania.

Autorem jest Leszek Gnoiński, który później stworzył takie biograficzne pozycje, jak m.in. "Kult Kazika" (2000), "Myslovitz. Życie to surfing" (2009), "Farben Lehre. Bez pokory" (2015), "Republika. Nieustanne tango" (2016) oraz wywiady-rzeki "Marek Piekarczyk. Zwierzenia kontestatora" (2014) i "Trojanowska" (2020).

"Raport o Acid Drinkers. Wersja rozszerzona"

W mediach społecznościowych od pewnego czasu Leszek Gnoiński informował, że po latach szykuje uaktualnioną wersję "Raportu o Acid Drinkers".

"Książka będzie miała ponad 350 stron. Będzie w twardej oprawie, z kilkudziesięcioma nowymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi zdjęciami, nowym tekstem na kilkadziesiąt stron i starym, oczywiście trochę poprawionym 'Raportem...'. Wydawcą jesteśmy my, czyli zespół i ja. Książka będzie dostępna tylko na stronie Acid Shop, podczas koncertów i ewentualnych spotkań autorskich" - napisał Leszek Gnoiński na Facebooku.

Autorem okładkowego zdjęcia ponownie jest Leszek Brzoza, który spróbował powtórzyć ujęcie sprzed blisko 30 lat. Na początku września ruszy preorder książki, która właśnie trafiła do drukarni. Wówczas mają się pojawić dodatkowe informacje o premierze.

Dodajmy, że Acid Drinkers na początku sierpnia oficjalnie powrócił na scenę w oryginalnym składzie: Tomasz "Titus" Pukacki (wokal, bas), Dariusz "Popcorn" Popowicz (gitara), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusja) i Robert "Litza" Friedrich (gitara).

Za nami koncerty w ramach Festiwalu Rockowizna w Gdańsku (8-9 sierpnia) i Poznaniu (21-23 sierpnia), a w ten weekend grupa zagra w Krakowie (29-30 sierpnia). Ogłoszono już szczegóły halowej trasy "Return of the Varran Tour".

4.10 - Warszawa, COS Torwar

8.11 - Wrocław, Hala Stulecia

20.12 - Katowice, Spodek

13.03.2026 - Poznań, MTP, Pawilon 3A.

Acid Drinkers znów w oryginalnym składzie

Ostatnią studyjną płytą Acid Drinkers pozostaje wydany w 2016 roku album "Peep Show". Z kolei ostatni koncert pod tym szyldem legenda polskiego metalu zagrała latem 2020 r. Od tego czasu kwartet pozostawał w stanie hibernacji.

Tituszajął się odtwarzaniem klasyków grupy Motörhead w tribute bandzie Orgasmatron (w składzie także m.in. Wojciech Hoffmann z Turbo, Maciej Jahnz z Flapjacka i Piotr Szpalik z CETI).

Ślimak Starosta obecnie występuje we Flapjacku; wszedł też w skład supergrupy Orkiestra Dorosłych Dzieci. Ostatni skład Drinkersów tworzyli jeszcze gitarzyści Popcorn Popowicz i Łukasz "Dzwon" Cyndzer, który obecnie występuje w swoim zespole Truism.

Brak aktywności zespołu sprawiał, że fani coraz częściej dopytywali Titusa o powrót. Lider odpowiadał krótko, że może do tego dojść, ale w oryginalnym składzie.

Wówczas drugim gitarzystą był Robert "Litza" Friedrich, który opuścił szeregi zespołu w 1998 r. Litza z Ślimakiem grają obecnie razem w reaktywowanym składzie Flapjacka. I to właśnie na koncercie Flapjacka w klubie Blue Note w Poznaniu w połowie września 2024 r. doszło do koncertowego powrotu Acid Drinkers, bo gościnnie na scenie pojawili się Titus i Popcorn.

Dodajmy, że we wrześniu przypada 35. rocznica wydania debiutanckiego albumu "Are You a Rebel?". Z tego wydawnictwa pochodzą tak popularne do dziś nagrania, jak "I F... The Violence (I'm Sure I'm Right)" i "Barmy Army".

Litza poza Flapjackiem gra także w grupach Luxtorpeda, 2Tm2,3 i Arka Noego. Z kolei Titus pod koniec 2024 r. wypuścił drugi album swojego projektu Titus' Tommy Gunn - "Serial Suicide". U boku śpiewającego basisty ponownie pojawił się gitarzysta Iggy Gwadera, z którym przed laty współtworzył Anti Tank Nun, a także perkusista Mike Dolski (również w Orgasmatron, Moyra i Polish Priest - A Tribute to Judas Priest).

