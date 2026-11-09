Rammstein przygotował niespodziankę dla fanów. Zniknęła w mgnieniu oka

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

W oficjalnym sklepie Rammsteina pojawił się limitowany kalendarz adwentowy na 2026 rok. Zespół ukrył w nim 24 premierowe gadżety o łącznej wartości około 300 euro, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów dotyczących zawartości. Kilka dni po rozpoczęciu sprzedaży produkt został wyprzedany.

Till Lindemann (Rammstein)Tristar MediaGetty Images

Kalendarz adwentowy Rammsteina trafił do oferty oficjalnego sklepu na początku listopada. Najpierw dostęp do niego otrzymali członkowie fanklubu LIFAD, dla których 5 listopada uruchomiono całodobową przedsprzedaż. Pozostali zainteresowani mogli składać zamówienia od 6 listopada.

Obecnie przy produkcie widnieje komunikat o braku dostępności. Sklep nie podał, ile egzemplarzy trafiło do sprzedaży ani czy planowane jest uzupełnienie zapasów. Od początku zaznaczano jedynie, że kalendarz powstał w limitowanym nakładzie.

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Co znajduje się w kalendarzu adwentowym Rammsteina?

Zespół zachował zawartość w tajemnicy. Wiadomo, że w 24 wyjmowanych pudełkach znalazły się produkty stworzone specjalnie z myślą o tegorocznej edycji. Żaden z nich nie był wcześniej dostępny w regularnej sprzedaży.

Według informacji zamieszczonych w sklepie łączna wartość gadżetów wynosi około 300 euro, czyli ponad 1250 zł. Cena samego kalendarza nie jest już widoczna na stronie. Produkt nie podlegał też żadnym kodom rabatowym.

Kalendarz utrzymano w czarno-złotej kolorystyce i ozdobiono logo Rammsteina. Ma 39 na 38,5 cm, waży 2,3 kg i został wykonany z kartonu. Producent zaznacza, że opakowanie jest wielokrotnego użytku, dlatego po opróżnieniu można ponownie wypełnić je dowolnymi przedmiotami.

Oficjalny sklep uprzedził również, że reklamacja lub zwrot zostaną uznane wyłącznie w przypadku zachowania zapieczętowanego opakowania. Oznacza to, że po otwarciu kalendarza nie będzie można odesłać go z powodu niezadowolenia z ukrytych w środku gadżetów.

Nie wiadomo, czy produkt ponownie pojawi się w sprzedaży przed początkiem grudnia. Na stronie sklepu można jednak pozostawić adres e-mail i poprosić o powiadomienie, jeśli kalendarz znów stanie się dostępny.

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