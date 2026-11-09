Rammstein przygotował niespodziankę dla fanów. Zniknęła w mgnieniu oka

Kalendarz adwentowy Rammsteina trafił do oferty oficjalnego sklepu na początku listopada. Najpierw dostęp do niego otrzymali członkowie fanklubu LIFAD, dla których 5 listopada uruchomiono całodobową przedsprzedaż. Pozostali zainteresowani mogli składać zamówienia od 6 listopada.

Obecnie przy produkcie widnieje komunikat o braku dostępności. Sklep nie podał, ile egzemplarzy trafiło do sprzedaży ani czy planowane jest uzupełnienie zapasów. Od początku zaznaczano jedynie, że kalendarz powstał w limitowanym nakładzie.

Co znajduje się w kalendarzu adwentowym Rammsteina?

Zespół zachował zawartość w tajemnicy. Wiadomo, że w 24 wyjmowanych pudełkach znalazły się produkty stworzone specjalnie z myślą o tegorocznej edycji. Żaden z nich nie był wcześniej dostępny w regularnej sprzedaży.

Według informacji zamieszczonych w sklepie łączna wartość gadżetów wynosi około 300 euro, czyli ponad 1250 zł. Cena samego kalendarza nie jest już widoczna na stronie. Produkt nie podlegał też żadnym kodom rabatowym.

Kalendarz utrzymano w czarno-złotej kolorystyce i ozdobiono logo Rammsteina. Ma 39 na 38,5 cm, waży 2,3 kg i został wykonany z kartonu. Producent zaznacza, że opakowanie jest wielokrotnego użytku, dlatego po opróżnieniu można ponownie wypełnić je dowolnymi przedmiotami.

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Oficjalny sklep uprzedził również, że reklamacja lub zwrot zostaną uznane wyłącznie w przypadku zachowania zapieczętowanego opakowania. Oznacza to, że po otwarciu kalendarza nie będzie można odesłać go z powodu niezadowolenia z ukrytych w środku gadżetów.

Nie wiadomo, czy produkt ponownie pojawi się w sprzedaży przed początkiem grudnia. Na stronie sklepu można jednak pozostawić adres e-mail i poprosić o powiadomienie, jeśli kalendarz znów stanie się dostępny.