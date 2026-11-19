W nagraniu grupa Within Temptation połączyła siły z S10 (Stien den Hollander), jedną z najbardziej cenionych młodych artystek sceny alternatywnej w Holandii. W utworze "Through Fire & Ashes" śpiewa ona na przemian z Sharon den Adel w przejmującym duecie.

"W zeszłym roku widziałam występ S10 w Ziggo Dome i zachwyciła mnie swoją nieustraszoną indywidualnością, wrażliwością i siłą. Muzycznie wytycza własną ścieżkę, uwielbia eksperymentować i kieruje się instynktem, a nie oczekiwaniami innych. Ja sama również bardzo się w tym rozpoznaję i właśnie dlatego nasza współpraca wydawała się całkowicie naturalna" - tłumaczy wokalistka Within Temptation.

Within Temptation zapowiada nową płytę "Through Fire & Ashes"

Tytułowy utwór "Through Fire & Ashes" stanowi emocjonalne serce nowego albumu: to głęboko osobista piosenka o miłości w jej najbardziej bolesnym wymiarze oraz o sile potrzebnej, by przez to przejść. Kompozycja wyznacza w pewien sposób nowy kierunek dla zespołu, rozpoczynając się jako akustyczna ballada, która przechodzi w elegancką, emocjonalną i dostojną chóralną epopeję.

To zarazem pierwsza zapowiedź dziewiątego studyjnego albumu zespołu, który poszerzy uniwersum brzmieniowe Within Temptation o nowe światy muzyczne.

Wydanie nowego singla stanowi również zaproszenie dla fanów zespołu do podzielenia się własnymi historiami po przejściach "przez ogień i popiół" w ramach interaktywnej kampanii. Na specjalnej stronie fani wraz z zespołem stworzą wspólnie internetową instalację artystyczną, która zostanie ukończona w dniu premiery albumu.

Działająca od 1996 r. grupa Within Temptation zaliczana jest do ścisłej czołówki symfonicznego metalu. Na czele formacji z Holandii stoją wokalistka Sharon den Adel i gitarzysta Robert Westerholt, którzy są parą także w życiu prywatnym - razem mają trójkę dzieci.

U ich boku występują Jeroen van Veen (bas), Ruud Jolie (gitara), Mike Coolen (perkusja), Stefan Helleblad (gitara) i Vikram Shankar (instrumenty klawiszowe).

Zespół regularnie odwiedza Polskę - 22 sierpnia był jedną z gwiazd Rockowizna Festiwal w Poznaniu.