"Electric Wizard, SETH, Neptunian Maximalism - NNMM i Noctem poprowadzą was przez mrok czerwcowej nocy, każdy swoją ścieżką" - czytamy w krótkim wpisie.

Tym razem organizatorzy Mystic Festivalu do Stoczni Gdańskiej zaprosili weteranów brytyjskiego doom metalu z Electric Wizard (studyjny dorobek zamyka "Wizard Bloody Wizard" z 2017 r.), pionierów francuskiego black metalu z Seth (w 2024 r. wypuścili siódmy album "La France des Maudits"), Neptunian Maximalism (Belgowie łączą jazz, metal, awangardę i muzykę psychodeliczną) oraz Noctem (hiszpańska horda mieszająca black z death metalem).

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk, Escuela Grind i Soilent Green.

