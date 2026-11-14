President "Blood of Your Empire": Fastfoodowy niby-metal [RECENZJA]

Marketingowcy usilnie próbujący wcisnąć ten projekt publiczności metalowej albo są kompletnie pozbawieni wyczucia i prawdopodobnie należą do tych osób, które piszą "trash", zamiast "thrash", albo celowo wsadzają kij w mrowisko, wychodząc z założenia, że negatywna kampania reklamowa zapewni im większe zasięgi. Pewnie mają zresztą rację - media społecznościowe uwielbiają nienawidzić - ale co dalej? Co kiedy już przykują uwagę tłumów?

Kilka przekalkowanych ciężkich riffów to za mało, by przekonać do siebie nawet te osoby, które gustują w lżejszej kategorii, z gatunkowych okolic rocka i metalcore'u, w zespołach pokroju Bring Me the Horizon albo Papa Roach. Nie trzeba oczywiście ścigać się z Imperial Triumphant albo Blood Incantation w komponowaniu coraz to bardziej wymyślnych i połamanych rytmów, by mieć coś interesującego do powiedzenia, ale opisywanie "Blood of Your Empire" mianem "post-metalcore'u" to jawna prowokacja. Kilka wykrzyczanych wersów na przykład w "Pink Noise" nie zmieni tego, że President to po prostu popowy zespół.

Trudno jednak takie obrócenie perspektywy uznać za koło ratunkowe, bo jest to pop niskich lotów, który nie tyle czerpie inspiracje z innych gatunków, co żeruje na nich i imituje je w prymitywny, bezczelny sposób. Na przykład w "Dionysus" w sposób oczywisty sięgnięto po zredukowaną do schematu esencję brzmienia Deftones i przepleciono ją z dramatycznym wokalem kopiującym - z podobną nieudolnością - Sama Smitha. W jaki celowano efekt, łatwo można się domyślić. Łączenie skrajności to w ostatnich latach częste zjawisko na metalowym poletku, ale od traktującego tę konwencję z pełnym oddaniem Zeal & Ardor po bawiących się nią Babymetal i Poppy gdzieś pomiędzy nimi, najważniejszym składnikiem tych ekstrawagancji zawsze pozostaje szczerość. Na "Blood of Your Empire" zastąpiła ją chłodna kalkulacja.

Muzycy President ukrywają swoje personalia, ale wszystko wskazuje na to, że liderem grupy jest Charlie Simpson z post-hardcore'owego Fightstar i pop-punkowego Busted. Człowiek, któremu od lat zarzuca się koniunkturalizm i trudno nie odnieść wrażenia, że podobnie jest tym razem. Najwyraźniej zaimponował mu sukces innego zamaskowanego zespołu, Sleep Token, więc postanowił skopiować ekstremalny eklektyzm jego brzmienia i aurę tajemniczości. Autorom zeszłorocznego, trącącego tandetą "Even in Arcadia" również można wiele zarzucić, ale przynajmniej robią piorunujące wrażenie pod względem wizualnym, a maska Ronalda Reagana wyciągnięta wprost z filmu "Na fali" to nieszczególnie interesujący widok. To samo tyczy się warstwy muzycznej - kraść od innych trzeba umieć.

Trapowy beat, amen beat, stockowe riffy, teatralnie rozemocjonowany wokal, a nawet kawałek z rapem... Zupełnie jakby ktoś poprosił sztuczną inteligencję o wygenerowanie brzmienia z jednej strony zakorzenionego w nostalgii do gitarowej muzyki z początku tego stulecia, a z drugiej uwspółcześnionego kilkoma sztampowymi zabiegami i obszernym zastosowaniem syntezatora. Podszedłem do każdego z kilku odsłuchów debiutanckiego albumu President z otwartą głową i ze skierowanym do siebie pytaniem o to, czy jako nastolatek zasłuchujący się w Kornie, Mansonie albo System of a Down inaczej odebrałbym tę prostą, chwytliwą muzykę. Za nic jednak nie odnajduję w niej podobnych emocji. Nie może się równać nawet z drugą ligą rockowego/metalowego mainstreamu tamtych czasów. Zespołami pokroju Godhead, Spineshank albo 20 Dead Flower Children. To fastfoodowa muzyka wysmażona na starym oleju, od której już po dwóch kęsach robi się niedobrze.

Od President uderza wyrachowanie, brak własnej tożsamości muzycznej, karkołomne i godne pożałowania mezalianse gatunkowe, a do tego bezduszna, "plastikowa" produkcja. Przy tak agresywnym marketingu niejedna osoba da się na to wszystko nabrać, ale na szczęście termin przydatności tego rodzaju produktów zazwyczaj nie jest długi.

President "Blood of Your Empire", Atlantic Records 2/10