Counterparts powstali w 2007 roku w Hamilton. Na przestrzeni ostatnich 18 lat ustanowili swoją pozycję na scenie, wnosząc świeży powiew na metalcore'owej scenie. Ich przełomowym wydawnictwem była płyta "The Difference Between Hell and Home" , dzięki której dziś zespół koncertować może niemal na całym świecie.

One Step Closer to hardcore'owa ekipa pochodząca z Pensylwanii. Ich debiutancki krążek "This Place You Know" z 2021 roku spotkał się z ogromnym entuzjazmem ze strony fanów i krytyków, a wydana w zeszłym roku płyta "All You Embrace" utwierdziła ich pozycję pośród zespołów wplatających w hardcore'owe granie elementy emo i melodyjności.