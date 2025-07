5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham odbyło się całodniowe wydarzenie "Back To The Beginnning" . Hołd żegnającej się ze sceną grupie Black Sabbath oddały największe gwiazdy ciężkiego grania.

Pożegnanie Black Sabbath dostępne jest też w streamingu (cena dostępu to ok. 77 zł). Transmisja była opóźniona o 2 godziny względem koncertu na stadionie. W cenie jest też możliwość odtworzenia nagrania przez kolejne 48 godzin od zakończenia całego wydarzenia.

Na stadionie w Birmingham pojawiło się ok. 40 tys. widzów (bilety rozeszły się w ciągu 16 minut), a transmisję w szczycie oglądało ponad 5,8 mln osób. W sumie wyliczono, że koncert przyniósł 140 mln funtów na cele charytatywne. Dodatkowo gospodarka regionu otrzymała zastrzyk ok. 20 mln funtów od turystów, którzy w tym czasie odwiedzili Birmingham i okolice.

Muzycznym reżyserem koncertu "Back To The Beginnning" był Tom Morello , gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave .

W Birmingham zagrali m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons oraz dwie supergrupy złożone z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Adam Wakeman, David Ellefon (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (eks-Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.