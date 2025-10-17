Przypomnijmy, że cieszący się uznaniem krytyków i fanów Bølzer (do 2019 r. jako Bölzer) będzie jednym z uczestników kolejnej edycji Mystic Festivalu, która odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 roku w Stoczni Gdańskiej. Zanim jednak Bølzer pojawią się na święcie metalu w Gdańsku, szwajcarski duet zobaczymy na trzech klubowych imprezach w naszym kraju.

Bølzer wraca do Polski. Gdzie i z kim zagrają tym razem?

W ramach europejskiej trasy pod znamiennym szyldem "Rex Revenant" (łac. / ang. / fr. powrót króla / król powracający z zaświatów / król zjawa) Szwajcarzy zagrają 10 marca 2026 roku w warszawskiej Hydrozagadce, 11 marca w gdańskim klubie Drizzly Grizzly i 12 marca na deskach poznańskiego klubu 2Progi.

"Ta trasa i utwory, które zabrzmią idąc jej śladem, wyznaczą początek nowej ery dla Bølzer, etapu odnowionej wizji, entuzjazmu i tańca z przeciwnościami losu. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że spędzimy ten czas z naszymi najbliższymi przyjaciółmi, artystami, których od wielu lat darzymy szacunkiem i z którymi dzielimy sceny na różnych kontynentach. Zapraszamy was do wzięcia udziału w tym świętowaniu" - czytamy na oficjalnej stronie Szwajcarów.

"Zrodzony w 2008 roku z głębokiego porozumienia pomiędzy Fabianem Wyrschem a Okoi Jonesem Bølzer na początku zyskał rozgłos w undergroundzie jako zespół, który za pomocą dziesięciostrunowej gitary i rytualnego stylu grania na perkusji zdolny jest do wywoływania potężnego brzmienia. Potwierdzili to i zyskali jeszcze większy rozgłos za sprawą EP-ek 'Aura' oraz 'Soma', a następnie albumu 'Hero', o których śmiało można mówić w kategorii najbardziej oryginalnych materiałów w metalu drugiej dekady XXI wieku. O samym duecie ciężko nie mówić jako o unikalnym - z konkretną wizją oraz sporych zasobach kreatywności. Już w przyszłym roku Bølzer podzielą się długo wyczekiwaną, drugą w swoim dorobku płytą, która ukaże się nakładem ich własnej wytwórni Lightning & Sons" - o dziejach i najbliższych planach wydawniczych szwajcarskiego duetu przypominają organizatorzy polskich koncertów Bølzer.

Bølzer i ich gości na trasie koncertowej

U boku Szwajcarów w blisko 30-koncertowej trasie po Starym Kontynencie (w tym na trzech imprezach w Polsce) zobaczymy trzech gości specjalnych: blackmetalowy kwartet Misþyrming z Islandii; technicznych deathmetalowców z amerykańskiej formacji Vitriol; oraz Trepaneringsritualen - szwedzki projekt spod znaku industrialu i dark ambientu.

"Misþyrming to najważniejszy zespół islandzkiego black metalu ostatniego dziesięciolecia. Zadebiutowali w 2015 roku krążkiem 'Söngvar elds og óreiðu', następnie uderzyli z równie świetnie przyjętymi 'Algleymi' oraz 'Með hamri'. Każdym z nich formacja umacniała swoją pozycję na międzynarodowej scenie i dziś obok tej nazwy nie można przejść obojętnie. Chłód, szaleństwo i izolacja - to wszystko usłyszycie w ich muzyce" - czytamy na stronie WiniaryBookings.

"Vitriol to grupa pod dowództwem Kyle'a Rasmusenna, specjalizująca się w technicznym death metalu. Zadebiutowali w 2017 roku EP-ką 'Pain Will Define Their Death', a w kolejnych latach, nakładem wytwórni Century Media, wydali dwa krążki - 'To Bathefrom The Throat Of Cowardice' (2019 r.) oraz 'Suffer & Become' w zeszłym roku" - przypomniano.

"Założony w 2008 roku w Goeteborgu przez Thomasa Martina Ekelunda Trepaneringsritualen łączy powolne, ciężkie i brutalne dźwięki w klimacie rytualnego industrialu z elementami power electronics. Muzyczna droga przez ból, ekstazę i śmierć" - charakterystyczne cechy brzmienia szwedzkiego projektu wyliczają organizatorzy.

