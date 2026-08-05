Po trzech latach studyjnej ciszy, zespół powraca z drugim albumem "The Art Of Deconstruction", który ponownie ukaże się nakładem Selfmadegod Records. Jego premierę zaplanowano wstępnie na początek września. Nowe dokonanie formacji pilotuje właśnie wypuszczony singel "Stifled".

Godslut z pierwszą zapowiedzą nowej płyty. Co już wiemy?

"Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się jako demo nagrane na gitarze, którą pożyczyłem od Huberta Więcka (gitarzysty rzeszowskiego Banishera i byłego muzyka m.in. Decapitated i Redemptor). Dwa lata później przerobiłem to na pełnoprawny utwór - i oto on" - proces powstawania potężnie brzmiącego numeru "Stifled" wspomina Krzysztof Śniadecki, grający na gitarze wokalista Godslut.

"Rytmiczny, szybki, super bridge i wokale", "Idzie naprawdę dobrze. Rozwijacie się, jesteście przyszłością metalu w Polsce, trzymam kciuki", "No to panowie daliście do pieca", "Super kawałek, bardzo dobre brzmienie. Lecimy do gwiazd!" - czytamy w komentarzach o najnowszym singlu deathmetalowego tria, którego okładkę zaprojektował ceniony polski artysta i muzyk Michał "Xaay" Loranc.

Z wielce obiecującą premierowa kompozycją "Stifled" Godslut możecie się zapoznać poniżej:

Godslut i koncertowa jesień. Gdzie zagrają tym razem?

Album "The Art Of Deconstruction" grupa promować będzie jeszcze w tym roku na koncertach w Polsce. Poznaliśmy już kilka pierwszych imprez, na których usłyszymy materiał z nowego materiału:

30.10. - Skarżysko-Kamienna (Semafor)

31.10. - Lublin (Graffiti)

13.11. - Wrocław (Liverpool)

14.11. - Katowice (Piąty Dom)

20.11. - Warszawa (VooDoo)

21.11. - Toruń (Kombinat Kultury)

12.12. - Tarnobrzeg (Jednorożec).

Godslut - kim są?

Polska formacja Godslut od 2021 roku tworzy bezkompromisowy, techniczny thrash / death metal. W 2022 roku zespół podpisał kontrakt płytowy z wielce zasłużoną Selfmadegod Records, by w maju 2023 roku wypuścić w barwach wytwórni z Białej Podlaskiej debiutancki album "Procreation Of God", na który partie perkusji zarejestrował legendarny wręcz Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (Blindead 23, Redemptor, eks-Vader, Hate, Decapitated, Antigama, Batushka oraz wiele innych). Na pierwszej płycie - zmiksowanej i poddanej masteringowi przez Pawła "Janosa" Grabowskiego - znalazł się materiał prezentuje techniczny i bezkompromisowy death metal z wpływami thrash i groove metalu.

"Mimo stosunkowo krótkiego stażu Godslut zdążył zaznaczyć swoją obecność na polskiej scenie ekstremalnego metalu, prezentując dojrzałe i bezkompromisowe podejście do gatunku" - czytamy o rosnących w siłę podopiecznych Selfmadegod Records.

Zespół ma za sobą kilka udanych tras oraz występów w wydarzeniach takich jak m.in. Mystic Festival 2026, Metal Mine Festival 2024, Rockowisko Zwierzyniec 2024 czy trasy "Chaosu nastał czas" pod auspicjami Knock Out Productions, na których grał w towarzystwie wielu szanowanych formacji, w tym Behemotha, Mastodon, Decapitated, Saxon, Watain, Hate, Krisiun, Blood Red Throne, Vomitory, Frontside, Hostia, Hamulec, Punched Orange, The Materia i Redemptor.

Skład Godslut, którego twórczość polecana jest m.in. fanom gigantów z m.in. Morbid Angel, Vadera, Decapitated, Suffocation czy Death, tworzą Krzysztof Śniadecki (gitara / wokal), Daniel Kozyra (bas / wokal) oraz perkusista Jakub Maciuk, który wstąpił w szeregi zespołu w 2025 roku.