Polscy deathmetalowcy z mocną zapowiedzą nowej płyty i serią krajowych koncertów. "Lecimy do gwiazd!"

Oprac.: Bartosz Donarski

Grupa Godslut szykuje się do premiery niecierpliwie oczekiwanego, nowego albumu "The Art Of Deconstruction". Swój drugi longplay coraz prężniej działające krajowe trio spod znaku death metalu promować będzie jesienią na koncertach w Polsce.

Trzech członków zespołu Godslut pozuje razem; ubrani na czarno, dwóch ma długie włosy, jeden kaptur i nadruk na bluzie.
Godslut szykuje drugi albummateriały prasowe

Po trzech latach studyjnej ciszy, zespół powraca z drugim albumem "The Art Of Deconstruction", który ponownie ukaże się nakładem Selfmadegod Records. Jego premierę zaplanowano wstępnie na początek września. Nowe dokonanie formacji pilotuje właśnie wypuszczony singel "Stifled".

Godslut z pierwszą zapowiedzą nowej płyty. Co już wiemy?

"Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się jako demo nagrane na gitarze, którą pożyczyłem od Huberta Więcka (gitarzysty rzeszowskiego Banishera i byłego muzyka m.in. Decapitated i Redemptor). Dwa lata później przerobiłem to na pełnoprawny utwór - i oto on" - proces powstawania potężnie brzmiącego numeru "Stifled" wspomina Krzysztof Śniadecki, grający na gitarze wokalista Godslut.

"Rytmiczny, szybki, super bridge i wokale", "Idzie naprawdę dobrze. Rozwijacie się, jesteście przyszłością metalu w Polsce, trzymam kciuki", "No to panowie daliście do pieca", "Super kawałek, bardzo dobre brzmienie. Lecimy do gwiazd!" - czytamy w komentarzach o najnowszym singlu deathmetalowego tria, którego okładkę zaprojektował ceniony polski artysta i muzyk Michał "Xaay" Loranc.

Z wielce obiecującą premierowa kompozycją "Stifled" Godslut możecie się zapoznać poniżej:

Godslut i koncertowa jesień. Gdzie zagrają tym razem?

Album "The Art Of Deconstruction" grupa promować będzie jeszcze w tym roku na koncertach w Polsce. Poznaliśmy już kilka pierwszych imprez, na których usłyszymy materiał z nowego materiału:

30.10. - Skarżysko-Kamienna (Semafor)
31.10. - Lublin (Graffiti)
13.11. - Wrocław (Liverpool)
14.11. - Katowice (Piąty Dom)
20.11. - Warszawa (VooDoo)
21.11. - Toruń (Kombinat Kultury)
12.12. - Tarnobrzeg (Jednorożec).

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Michał Boroń

Godslut - kim są?

Polska formacja Godslut od 2021 roku tworzy bezkompromisowy, techniczny thrash / death metal. W 2022 roku zespół podpisał kontrakt płytowy z wielce zasłużoną Selfmadegod Records, by w maju 2023 roku wypuścić w barwach wytwórni z Białej Podlaskiej debiutancki album "Procreation Of God", na który partie perkusji zarejestrował legendarny wręcz Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (Blindead 23, Redemptor, eks-Vader, Hate, Decapitated, Antigama, Batushka oraz wiele innych). Na pierwszej płycie - zmiksowanej i poddanej masteringowi przez Pawła "Janosa" Grabowskiego - znalazł się materiał prezentuje techniczny i bezkompromisowy death metal z wpływami thrash i groove metalu.

"Mimo stosunkowo krótkiego stażu Godslut zdążył zaznaczyć swoją obecność na polskiej scenie ekstremalnego metalu, prezentując dojrzałe i bezkompromisowe podejście do gatunku" - czytamy o rosnących w siłę podopiecznych Selfmadegod Records.

Zespół ma za sobą kilka udanych tras oraz występów w wydarzeniach takich jak m.in. Mystic Festival 2026, Metal Mine Festival 2024, Rockowisko Zwierzyniec 2024 czy trasy "Chaosu nastał czas" pod auspicjami Knock Out Productions, na których grał w towarzystwie wielu szanowanych formacji, w tym Behemotha, Mastodon, Decapitated, Saxon, Watain, Hate, Krisiun, Blood Red Throne, Vomitory, Frontside, Hostia, Hamulec, Punched Orange, The Materia i Redemptor.

Skład Godslut, którego twórczość polecana jest m.in. fanom gigantów z m.in. Morbid Angel, Vadera, Decapitated, Suffocation czy Death, tworzą Krzysztof Śniadecki (gitara / wokal), Daniel Kozyra (bas / wokal) oraz perkusista Jakub Maciuk, który wstąpił w szeregi zespołu w 2025 roku.

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