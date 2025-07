Przypomnijmy, że początki Polish Metal Alliance sięgają wakacji 2020 r. To wówczas do sieci trafił pierwszy cover sygnowany tę nazwą - mowa o "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie przekroczyło milion odsłon.

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Od tego czasu dorobek supergrupy poszerzył się o kolejne kilkanaście coverów z dorobku tak różnych wykonawców, jak m.in. Queen, Metallica, Judas Priest, Slayer, Accept, Rainbow, Pantera, Ozzy Osbourne, King Diamond i Black Sabbath.

Polish Metal Alliance i Jan Borysewicz razem

Po wypuszczonym w majówkę swojej wersji klasyka "Heaven & Hell" z dorobku Black Sabbath (gościem specjalnym był Tim "Ripper" Owens, były wokalista takich zespołów jak Judas Priest, Iced Earth, Yngwie Malmsteen's Rising Force oraz obecny frontman KK's Priest), Polish Metal Alliance prezentuje utwór "Out in the Fields".

Oryginał to wspólne dzieło gitarzysty i wokalisty Gary'ego Moore'a oraz wokalisty i basisty Phila Lynotta z 1985 r. Obaj wcześniej razem występowali w grupie Thin Lizzy. W studiu wsparli ich perkusista Charlie Morgan (m.in. Kate Bush, Elton John, Nik Kershaw) oraz klawiszowcy Don Airey (m.in. Rainbow, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Gary Moore, od 2002 r. muzyk Deep Purple) i Andy Richards (Wham!, George Michael, Frankie Goes to Hollywood). "Out in the Fields" był zarazem jednym z ostatnich utworów nagranych przez Phila Lynotta przed jego śmiercią - zmarł 4 stycznia 1986 r. w wieku zaledwie 36 lat.

Za wersję PMA odpowiadają: wokaliści Maciej "Maxx" Koczorowski (Chainsaw), Juan Carlos Cano (House of Death) i Jasiek Popławski (The Legacy, Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw), gitarzysta Marek "Spider" Pająk (Vader), basista Tomasz Targosz (The Legacy, CETI), debiutujący w projekcie perkusista Tomasz "Toma" Ochab (Frontside) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Voltan" Sikora (Exlibris, Leash Eye).

W roli gościa specjalnego pojawił się gitarzysta Jan Borysewicz, lider i współzałożyciel Lady Pank. Jego niespodziewany występ najbardziej zaskoczył internautów, którzy nie szczędzą komplementów.

"Petarda! Pan Borysewicz to taki nasz Ritchie Blackmore!", "Jan Bo skradł show i pokazał, że pamięta jak się gra solówki. Rewelka", "Rządzicie panowie a pan Jan to mega niespodzianka", "Janek odnajduje się w każdym gatunku i w każdym czasie. Szacunek!", "Janek rozwalił system" - czytamy.

Dodajmy, że Polish Metal Alliance ogłosił trzy występy w styczniu 2026 r. razem z 40-leciem grupy Wolf Spider (Szczecin, Gdańsk i Kraków).

