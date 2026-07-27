Pod szyldem Dirkschneider występuje zespół U.D.O., który prezentuje materiał z repertuaru niemieckiej legendy metalu - Accept. Przypomnijmy, że muzykami tej ostatniej formacji byli wokalista Udo Dirkschneider (po raz ostatni w składzie w 2005 r.) i basista Peter Baltes (do 2018 r.). To właśnie ten drugi doznał poważnych obrażeń podczas koncertu Dirkschneider w ramach Pyraser Classic Rock Night w niemieckim mieście Pyras.

Z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń sceny 68-letni muzyk spadł, łamiąc sobie trzy żebra. Kontuzjowany został również gitarzysta Alen Brentini, ale jego obrażenia okazały się mniej poważne i będzie mógł kontynuować dalsze występy.

Muzyk Dirkschneider spadł ze sceny i połamał żebra

Peter Baltes trafił do szpitala w Norymberdze i prawdopodobnie nie będzie mógł koncertować przez dłuższy czas. W oficjalnym komunikacie Udo Dirkschneider przekazał koledze z zespołu życzenia szybkiego powrotu do pełni zdrowia.

Wokalista podkreślił, że mimo "trudnych okoliczności" zaplanowane koncerty odbędą się zgodnie z planem. Dodajmy, że na początku 2027 r. grupa U.D.O. powróci do Polski w ramach specjalnej trasy, podczas której świętować będzie w sumie aż trzy jubileusze.

"Triple Anniversary Tour 2027" związany jest z 75. urodzinami Udo Dirkschneidera (wypadają 6 kwietnia 2027 r.), 40-leciem zespołu U.D.O. oraz nadchodzącym 20. albumem niemieckiej legendy metalu, którego premiera planowana jest na początek 2027 roku nakładem Reigning Phoenix Music.

11.02.2027 - Wrocław, A2

12.02.2027 - Poznań, B17

13.02.2027 - Kraków, Klub Studio

14.02.2027 - Warszawa, Klub Progresja

15.02.2027 - Gdańsk, Stary Maneż.

Przypomnijmy, że zespół powstał w 1987 r., gdy Udo rozstał się z grupą Accept, z którą nagrał najsłynniejsze płyty tej formacji, z "Balls to the Wall" na czele.

U boku Udo występują Peter Baltes (do 2018 r. basista Accept), syn Udo Sven Dirkschneider (perkusja), Alen Brentini (gitara) i Dee Dammers (gitara).