Tarja Turunen nazywana jest "najjaśniejszą gwiazdą symfonicznego rocka". Współzałożycielka grupy Nightwish w 2006 r. rozpoczęła karierę solową, opuszczając macierzystą formację.

Przez blisko 20 lat wydała łącznie dziewięć solowych albumów, na których obrała zarówno klasyczny, jak i rockowy kierunek.

Tarja Turunen wraca do Polski z nową płytą. Co już wiemy?

Po siedmiu latach fonograficznej przerwy (nie licząc świątecznego albumu "Dark Christmas" z 2023 r.) Tarja szykuje najbardziej metalową płytę w swoim dorobku. Na "Frisson Noir" trafi 10 utworów. Według zapowiedzi, nowy materiał będzie balansował pomiędzy epicką, filmową orkiestracją, muzyką klasyczną oraz mocą i energią nowoczesnego metalu.

Wokalistkę z Finlandii gościnnie wsparli jej rodacy: basista i wokalista Marko Hietala (przez lata razem stanowili o obliczu Nightwish) i grupa Apocalyptica, a także Dani Filth (wokalista i lider Cradle of Filth) i Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers). To wspomniany Dani Filth zaśpiewał z Tarją w pierwszym singlu "I Don't Care".

"To stanowcza deklaracja niezależności, odrzuca narzucone oczekiwania i konfrontuje się z iluzjami, jakie społeczeństwo kreuje wokół moralności, wiary i sukcesu" - czytamy w informacji o utworze.

Album "Frisson Noir" został zmiksowany przez nagrodzonego Grammy producenta Neala Avrona (m.in. Linkin Park, Skillet, Disturbed) i będzie dostępny jako CD w digipaku, Black 2LP Gatefold oraz limitowany Purple 2LP Gatefold. Pierwsze tłoczenie wszystkich formatów będzie wykończone specjalną, wysokiej jakości miedzianą folią i opatrzone w wypukłe logo.

Dodajmy, że w kwietniu 2027 r. z tym materiałem Tarja zaśpiewa na trzech koncertach w Polsce. Bilety na wydarzenia organizowane przez WiniaryBookings trafiły już do przedsprzedaży.

24.04.2027 - Gdańsk, B90

25.04.2027 - Warszawa, Progresja

26.04.2027 - Kraków, Studio.

Tarja Turunen - szczegóły płyty "Frisson Noir" (tracklista):

1. "Frisson Noir"

2. "The Eternal Return"

3. "Leap Of Faith" (feat. Marko Hietala)

4. "At Sea" (feat. Mervi Myllyoja & Niklas Pokki)

5. "Blaze Forever"

6. "The Trace Outlives" (feat. Sayo Komada)

7. "Tango" (feat. Apocalyptica)

8. "Anemoia" (feat. Julián Bedmar & Valter Freitas)

9. "I Don't Care" (feat. Dani Filth)

10. "Against The Odds" (feat. Chad Smith).

