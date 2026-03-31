Przypomnijmy, Zoë Marie Federoff-Šmerda w burzliwych okolicznościach opuściła szeregi Cradle Of Filth w sierpniu 2025 roku w trakcie trwającej trasy popularnych wampirów z Suffolk pod Ameryce Południowej. W ślad za grającą na klawiszach wokalistką z Arizony ze słynną formacją pod wodzą wokalisty Daniego Filtha postanowił rozstać się także Marek "Ashok" Šmerda, czeski gitarzysta, a prywatnie mąż Zoë Marie; pobrali się na początku 2025 roku. Wśród powodów odejścia para wyliczała napięte relacje, słabe płace, nieprofesjonalne zachowanie, złe traktowanie oraz dużą presję.

Zoë Marie Federoff-Šmerda nie zamierza jednak rezygnować z działalności na muzycznej scenie. Emanacją tego jest grupa Catalyst Crime, w której towarzyszą jej muzycy z Niemiec, Kanady i USA. Międzynarodowa formacja, której styl grania określa się jako kinematograficzno-symfoniczny, szykuje się właśnie do wydania następcy debiutanckiego albumu "Catalyst Crime" z 2021 roku.

Catalyst Crime z pierwszymi szczegółami nowej płyty. Co już wiemy?

Nad przebiegiem nagrań oraz całością produkcji - podobnie jak w przypadku pierwszego longplaya - czuwał Alexander Krull, lider grup Atrocity i Leaves' Eyes, w swoim niemieckim studiu Mastersound w Stuttgarcie.

Choć tytuł drugiego albumu Catalyst Crime nie został jeszcze ujawniony, pod koniec 2025 roku zespół wypuścił pierwszy pilotujący go single "Cursebreaker", a w marcu dołączyła do niego druga premierowa kompozycja "Acquired Immunity", w której na gitarze prowadzącej zagrał gościnnie wspomniany Marek "Ashok" Šmerda. W przeciwieństwie do balladowej natury "Cursebreaker", "Acquired Immunity" ukazuje zdecydowanie cięższe i bardziej agresywne oblicze Catalyst Crime, w którym melodyjny death metal splata się z filmowymi wręcz orkiestracjami i symfoniczną podniosłością, stanowiąc bez wątpienia najbardziej intensywnie brzmiący i najmocniejszy numer w dotychczasowej karierze zespołu.

"To punkt zwrotny w brzmieniu Catalyst Crime - śmiały krok ku większej złożoności, przy pełnym zachowaniu tożsamości opartej na filmowym metalu ('cinamatic metal')" - singel "Acquired Immunity" opisała Zoë Marie.

Do singla "Acquired Immunity" Catalyst Crime nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Drugi album Catalyst Crime będzie mieć swą premierę 2 października. Jego wydaniem zajmie się ponownie niemiecka Massacre Records.

Catalyst Crime - kim są?

Łącząca symfoniczny przepych z metalowym uderzeniem, międzynarodowa grupa Catalyst Crime powstała w 2017 roku z inicjatywy amerykańskiej wokalistki i kompozytorki Zoë Marie Federoff, która w latach 2022-2025 udzielała się jako śpiewająca keyboardzistka Cradle Of Filth (album "The Screaming Of The Valkyries"). Współzałożycielem zespołu był również niemiecki perkusista Gerit Lamm, muzyk znany także z międzynarodowej formacji Angus McSixx spod znaku symfonicznego power metalu, a w latach 2000-2022 bębniarz niemieckiej symfometalowej grupy Xandria.

W 2019 roku szeregi Catalyst Crime uzupełnili kanadyjski gitarzysta Kaelen Sarakinis; amerykański basista Matt Federoff, prywatnie ojciec Zoë Marie; oraz amerykański klawiszowiec i kompozytor muzyki orkiestrowej Jonah Weingarten, wirtuoz znany m.in. z duńskiego Pyramaze. Rok później do grupy dołączyła pochodząca z USA gitarzystka Chëna Roxx.

W tym składzie formacja dała się lepiej poznać w 2021 roku za sprawą debiutanckiej płyty "Catalyst Crime", którą wyprodukował Alexander Krull (Leaves' Eyes, Atrocity).

Pod względem stylistycznym twórczość Catalyst Crime to szeroko pojęty metal symfoniczny o filmowym rozmachu, którego walory znajdują uznanie wśród miłośników m.in. grup takich jak niderlandzkie Within Temptation, Delain, Stream Of Passion i After Forever, fiński Nightwish czy niemiecki Beyond The Black.

