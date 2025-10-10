Przypomnijmy, że o rozłamie i napięciu panującym w obozie kultowej angielskiej formacji dowiedzieliśmy się już w kwietniu 2024 roku, tuż po premierze "A Mortal Binding", 15. studyjnego albumu My Dying Bride, przedstawiciela - wraz z Anathemą i Paradise Lost - tzw. Trójki z Peaceville (od nazwy słynnej brytyjskiej wytwórni, w barwach której swe pierwsze kroki na death / doommetalowej scenie stawiały wszystkie trzy zespoły).

Muzycy My Dying Bride informowali wówczas o odwołaniu wszystkich koncertów zaplanowanych na 2024 rok. Mówiono też - dość ogólnikowo - o stresie, pęknięciach w zespole, brak zrozumienia i słabej komunikacji, narastającym napięciu czy dogłębnym i wszechogarniającym poczuciu niezadowolenia i wypalenia. W tle pojawiły się również wewnątrzzespołowe konflikty, do których miało dochodzić podczas nagrywania płyty "A Mortal Binding" oraz kłopotach w relacjach z niemiecką wytwórnią Nuclear Blast Records. Wciąż jednak liczono na rozwiązanie wewnętrznych problemów i - jak to ujęto - "posprzątanie bałaganu".

Opublikowane w czwartek 9 października w mediach społecznościowych oświadczenie zespołu rozwiewa jednak wszelkie nadzieje na pojednanie, grupa informuje w nim bowiem, że po 35 latach drogi wokalisty Aarona Stainthorpe'a i My Dying Bride ostatecznie się rozeszły.

My Dying Bride przerywa bolesną ciszę. Jaki los czeka brytyjską legendę metalu po rozstaniu z wokalistą?

"Grupa My Dying Bride postanowiła rozstać się z wokalistą Aaronem Stainthorpe'em. Prosimy zrozumieć, że podjęcie tej decyzji nie jest łatwe, stąd nasza początkowa i bolesna cisza, podczas której zbieraliśmy myśli i starannie rozważaliśmy naszą odpowiedź na stan bezruchu i upiornego porzucenia, w jakim nagle się znaleźliśmy. Wspólna decyzja, by iść naprzód bez niego, nie jest czymś, co sądziliśmy, że kiedykolwiek będziemy zmuszeni powiedzieć, lecz by zapewnić ciągłość dziedzictwa tego, co jest tak drogie naszym sercom, musieliśmy to po prostu przezwyciężyć. Choć zmiany bywają trudne, robimy, co w naszej mocy, by rozpocząć ten nowy rozdział z potężnym ładunkiem optymizmu. Zespół My Dying Bride nie jest w stanie hibernacji i nigdy nie miał przerwy. Szczerze życzymy jednak Aaronowi wszelkiego powodzenia w jego nowych solowych przedsięwzięciach" - czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie zespołu w mediach społecznościowych.

Być może ostatni wideoklip My Dying Bride z udziałem Aarona Stainthorpe'a do singla "The 2nd Of Three Bells" (z płyty "A Mortal Binding") możecie zobaczyć poniżej:

Kto zostanie nowym wokalistą My Dying Bride?

Choć w opublikowanym właśnie oświadczeniu nie pada ani jedno słowo o poszukiwaniach stałego, pełnoprawnego następcy Aarona Stainthorpe'a, wiadomo że od niespełna roku koncertowym frontmanem My Dying Bride jest Mikko Kotamäki, wokalista popularnej fińskiej grupy Swallow The Sun spod znaku melodyjnego doom / death metalu, z którym formacja z Bradford w angielskim hrabstwie West Yorkshire odbyła już w tym roku wojaże po Europie, Australii i Azji.

Aaron Stainthorpe z kolei od 2021 roku udziela się w High Parasite. "Forever We Burn", debiutancki album angielskiej grupy z pogranicza gothic / doom metalu i rocka - wyprodukowany przez gitarzystę Paradise Lost Gregora Mackintosha - miał swą premierę pod koniec września 2024 roku nakładem - należącej do fińskiej wytwórni Spinefarm - brytyjskiej Candlelight Records.

W obecnych szeregach My Dying Bride jedynym członkiem założycielskiego składu formacji pozostaje dziś gitarzysta Andrew Craighan.

Krystian Ochman zachwyca w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo wcielił się tym razem? Polsat Polsat