Longplay zatytułowany "Travelling Around The World" ma być kolejnym manifestem wolności, indywidualizmu i rebelii, pochwałą natury i hołdem dla przeszłości, gdzie piękno dzikiej przyrody i żądza przygód stanowią przejaw buntu wobec rozsądku, ładu i społecznych norm.

"Wspaniała powermetalowa opowieść o pięciu bohaterkach i ich przygodach, kreśląca wyjątkowe wspomnienie z dala od macierzystego portu" - czytamy o drugiej płycie morskich wilczyc z Pirate Queen.

Z dziennika pokładowego Pirate Queen. Co już wiemy o nowym albumie metalowych korsarek?

Płytę "Travelling Around The World" promują obecnie dwa single: wypuszczony na szerokie wody już w marcu "Captain William Kidd" oraz "Sailing Around The World", który trafił do sieci pod koniec kwietnia. Do pierwszego z nich nakręcono teledysk.

"Utwór opowiada historię kapitana Williama Kidda, zaprawionego w boju pirata z papugą na ramieniu i mieczem u pasa. Oskarżony o zdradę, Kidd został skazany na śmierć przez powieszenie. Na kilka chwil przed egzekucją, Kidd wyrzuca w powietrze pergamin. Wśród obserwującej gawiedzi znalazła się jego dawna miłość, która - o czym Kidd dobrze wiedział - miał przechwycić wiadomość. Porzućcie zatem troski i wyruszcie w rejs dookoła świata fantazji, wolności i legend" - apelują członkinie Pirate Queen.

Wideoklip "Captain William Kidd" Pirate Queen możecie zobaczyć poniżej:

Drugi album grupy, który ozdobi okładka autorstwa hiszpańskiego artysty José Antonio Vivesa, trafi do sprzedaży 4 września nakładem Despotz Records. Sztokholmska wytwórnia szykuje wersję CD, edycję winylową oraz formaty cyfrowe.

Pirate Queen - załoga z Trójkąta Bermudzkiego. Czy aby na pewno?

Przypomnijmy, że według krążącej po morzach legendy, Pirate Queen to pierwszy w pełni żeński, piracki zespół metalowy z Trójkąta Bermudzkiego, a konkretnie mitycznej pływającej wyspy Lyxion - obecnej stolicy pirackiego królestwa we wspominanej niebezpieczniej strefie żeglugowej na Oceanie Atlantyckim.

"Pirate Queen datuje swój początek na rok 1523. W grzesznym roku 2023 dochodzi do spełnienia się przepowiedni zapisanej w dawnej morskiej kronice. Po 500 latach pięć potomkiń osławionych pirackich rodzin ponownie połączyło siły, by uzbrojone w stalowe ostrza, wdzięk i heavy metal rozpocząć raz jeszcze podbijanie świata, a zarazem wprowadzać nas do swojego, kontynuując legendarną wyprawę po morzach heavy metalu" - czytamy o korsarskiej genezie zespołu.

Oddzielając jednak fakty od pirackiego wizerunku, Pirate Queen to pierwotnie międzynarodowa, a obecnie hiszpańska formacja, która dała się lepiej poznać na początku 2024 roku za sprawą debiutanckiego albumu "Ghosts", łączącego "filmową narrację z grzmiącym heavy metalem, wprowadzając słuchaczy w tajemniczy świat korsarstwa, mitu i przygody". Przy mikrofonie stała wówczas Jej Wysokość Maria Aurea, czyli Anna Rose, brytyjska wokalistka, która - podobnie jak basistka Ali Blackbet alias Luna Lyss Shin i perkusistka Raindrop Oceanus - rychło wyokrętowała się z Pirate Queen.

Na pokładzie pozostały jednak dwie Hiszpanki, czyli gitarzystka prowadząca Patricia Martínez-Abarca Ruiz pseudonim Destiny Grieflord oraz gitarzystka rytmiczna Abril Gutiérrez Martínez alias Victoria Pearl Fata-Morgana. W aktualnym składzie, który zarejestrował (rzecz jasna na wyspie Lyxion!) nowy album "Travelling Around The World", założycielskiemu duetowi towarzyszą od tego roku dwie nowe członkinie: pochodząca z Barcelony wokalistka Sara Mateo Vidaña vel Jej Wysokość Elizabeth Noir Nuit i - również urodzona w stolicy Katalonii - basistka (a także aktorka) Naiara F. Cervantes alias Ariel Coral Shin. Na "Travelling Around The World" w barwach Pirate Queen zadebiutowała również hiszpańska perkusistka Paris "Raindrop Oceanus" Lakryma, która już w 2024 roku zastąpiła na tej pozycji koleżankę o tożsamym pseudonimie.

Podążając kursem wyznaczonym lata temu przez metalowych wilków morskich spod bandery niemieckiego Running Wild czy szkockiego Alestorm, pod względem stylistycznym pięcioosobowa załoga Pirate Queen oscyluje wokół heavy / power metalu z elementami symfonicznego grania, fantastyki i nieodzownych pirackich opowieści.

Pirate Queen - szczegóły albumu "Travelling Around The World" (tracklista):

1. "Arrival Of The Queen"

2. "Sailing Around The World"

3. "Captain William Kidd"

4. "Ciudad de Tacoronte"

5. "Her Majesty Captain Destiny Grieflord"

6. "Lyxion"

7. "Shanty"

8. "On The Sea".

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL