Nagrania albumu "Roboticist" odbyły się w studiu Mix Unlimited, gdzie nad wszystkim czuwał Damien Rainaud, producent odpowiedzialny także za miks i mastering, fachowiec rodem z dalekiej Nowej Kaledonii, z którym grupa współpracuje już od kilkunastu lat. Autorem okładki jest francuski artysta Jean-Baptiste Robilliard i jego Rhubarbes Lab.

Fear Factory ujawnia szczegóły albumu "Roboticist". Co już wiemy?

Słynny zespół z Kalifornii od początku lat 90. zgłębia w swoich tekstach kwestie tarć pomiędzy człowiekiem i maszyną, śledząc rozwój sztucznej inteligencji i utratę kontroli człowieka nad własnymi dziełami. Nowym rozdziałem w tej cybernetycznej podróży jest płyta "Roboticist".

"Cybernetyczne branże przejęły kontrolę nad sztuczną inteligencją, rozplanowując zagładę ludzkości. Maszyny przejęły przyszłość. Żadnej krwi. Żadnego ciała. Wyłącznie maszyna. Witajcie w erze 'Roboticist' " - o tematyce poruszanej na nowej płycie powiedział Dino Cazares, gitarzysta i jedyny członek założycielskiego składu w aktualnych szeregach Fear Factory.

Fear Factory odpala wybuchowy singel. "Czas na detonację!"

Wraz z ogłoszeniem szczegółów premiery 11. studyjnego longplaya kalifornijscy pionierzy industrialnego metalu podzieli się z fanami singlem "Detonizer". Powstały do niego teledysk stanowi wizualną kontynuację fantastycznonaukowej narracji, którą rozpoczął wypuszczony pod koniec sierpnia, tytułowy numer z albumu "Roboticist".

"Napędzany zmechanizowaną furią, bezwzględną agresją i wolą powstania z popiołów, ów cybernetyczny atak rozpętuje istną dźwiękową anihilację. Żaden przycisk nie powstrzyma zapłonu. Czas na detonację!" - czytamy o premierowej kompozycji podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records.

"Odliczanie do zagłady rozpoczęte. Pora na zdetonowanie systemu" - o singlu "Detonizer" dodał lider kwartetu z Los Angeles.

Reżyserią wyprodukowanego przez Doom Inc. / Undaunted Media wideoklipu do singla "Detonizer" zajął się Thomas Mignone, a za wizualne efekty specjalne odpowiadał Gabriel Connor.

Stworzony z rozmachem wideoklip do utworu "Detonizer" Fear Factory możecie zobaczyć poniżej:

Album "Roboticist" ujrzy światło dzienne 9 kwietnia 2027 roku nakładem Nuclear Blast Records. Gigant metalowej fonografii z Donzdorfu szykuje szeroki wachlarz edycji, w tym dwie wersje CD, formaty cyfrowe oraz dwupłytowy album winylowy w różnych wariantach kolorystycznych.

Fear Factory po zmianach. W jakim składzie powstał album "Roboticist"?

Przypomnijmy, że dotychczasową studyjną dyskografię Fear Factory zamykał album "Aggression Continuum" z czerwca 2021 roku. Na płycie mogliśmy usłyszeć zarejestrowane już w 2017 roku wokale Burtona C. Bella, który po konflikcie z gitarzystą Dino Cazaresem, definitywne rozstał się z zespołem trzy lata później. W lutym 2023 r. ogłoszono, że nowym wokalistą został Włoch Milo Silvestro, wybrany spośród 300 zgłoszeń. W obecnym składzie, czyli tym który zarejestrował nowy album "Roboticist", poza Dino Cazaresem figurują także Tony Campos (basista udzielający się dawniej w m.in. Ministry, Soulfly i Prong) i perkusista Pete Webber (Havok). Na koncertach Camposa zastępuje Ricky Bonazza. W sesyjnym składzie Fear Factory odnajdujemy również wspomnianego producenta Damiena Rainauda, który zagrał na klawiszach. Jeszcze w czerwcu 2023 r. zespół wypuścił "Re-Industrialized", zremiksowaną i zremasterowaną wersję płyty "The Industrialist" z 2012 roku. Na nowym wydaniu żywe partie perkusji zarejestrował Mike Heller (muzyk Fear Factory w latach 2012-2023), część partii gitarowych dograł też Dino Cazares. Wydawnictwo zmiksowane przez Grega Reely'ego zawierało dodatkowo pięć nagrań, w tym trzy covery z dorobku Pitchshifter, Sonic Violence i Big Black.

Fear Factory - szczegóły albumu "Roboticist":

1. "Roboticist"

2. "Decentralization"

3. "Detonizer"

4. "Eradicator"

5. "Welcome To The Factory"

6. "Unsynthesizable"

7. "No Blood No Flesh"

8. "Synthetic Savior"

9. "Neural Infection Scanner"

10. "De-Extinction"

11. "Fragments".