"Future. Present. Past." będzie siódmym longplayem muzyków ze szwedzkiego miasta Borås, które - podobnie jak norweskie Stavanger (m.in. Theatre Of Tragedy, Tristania, Sirenia) - stało się w latach 90. swego rodzaju zagłębiem skandynawskiego gothic metalu przy udziale nie tylko Beseech, ale i grup takich jak Cemetary czy Lake Of Tears.

Beseech pomiędzy pięknem i rozpaczą. Album "Future. Present. Past." w szczegółach

Na nowym materiale Szwedów usłyszymy Erika Molarina i Lottę Höglin, czyli dwoje wokalistów, którzy po latach powrócili do składu Beseech w 2025 roku.

"Ponowne spotkanie się tej pary to powrót do bogatych harmonii i mrocznej atmosfery, które fani pamiętają z płyt Beseech z lat dwutysięcznych, a zarazem brzmieniowe wkroczenie na nowe, niezbadane dotąd obszary. Od elegijnych ballad po złowieszcze riffy, Beseech kontynuuje swój marsz ścieżką mroku pomiędzy pięknem i rozpaczą" - czytamy o nowym dokonaniu szwedzkich weteranów gotyckiego metalu.

Produkcją (w tym miksem i masteringiem) "Future. Present. Past." zajął się Christian Silver, szwedzki inżynier dźwięku, a od 2025 roku perkusista Beseech, który na nowej płycie debiutuje w barwach zespołu. Autorem okładki jest niejaki Fulton Hoobs.

Warto dodać, że wśród 11 kompozycji przygotowanych na siódmy album Szwedów znalazła się "The Sweet Hello, The Sad Goodbye" - przeróbka singla słynnego szwedzkiego duetu Roxette z początku lat 90.

W tym roku Beseech wypuścili już trzy single z nowego materiału: "Boundless Space", "End This" i "Hesitation". Wizytówką pierwszego od dekady longplaya sześcioosobowej ekipy z Borås stał się przede wszystkim pierwszy z nich, do którego nakręcono wideoklip.

Beseech powraca do mroku z nową energią. Co łączy w sobie singel "Boundless Space"?

"'Boundless Space' wyznacza dla nas bardzo szczególny moment, jest to bowiem powrót wokalnego duetu Erika i Lotty po ponad dekadzie rozłąki. Gdy ponownie zabraliśmy się za komponowanie, powrót do mroku i nastrojowej podstawy, które określają nasze brzmienie, było czymś naturalnym, zależało nam też jednak na wtłoczeniu w to wszystko nowej energii. Utwór ten łączy ciężkie, mocne gitary z niemal podnoszącym na duchu pędem, przy jednoczesnym zachowaniu melancholijnego, mrocznego rdzenia, który od zawsze był częścią naszego zespołu" - napisali Szwedzi.

Teledysk "Boundless Space" Beseech możecie zobaczyć poniżej:

Płyta "Future. Present. Past." ujrzy światło dzienne 28 sierpnia nakładem sztokholmskiej Despotz Records. Materia dostępny będzie cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu.

Beseech - szczegóły albumu "Future. Present. Past." (tracklista):

1. "Ambiguous Mind"

2. "Hesitation"

3. "Boundless Space"

4. "End This"

5. "Future. Present. Past"

6. "You Bleed. You Dream. You Breathe."

7. "Álamos Sunset"

8. "Melodies Of Movement"

9. "Still Lost"

10. "The Sweet Hello, The Sad Goodbye"

11. "Between Worlds".

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