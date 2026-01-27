"Screams From Beneath The Surface" będzie siódmym longplayem kwartetu z Tampy, którego początki sięgają roku 1990. Świeży album uznanej deathmetalowej formacji pod wodzą Lee Harrisona - założyciela, perkusisty i głównego autora muzyki Monstrosity - powstał w zmienionym składzie, w którym odnajdujemy nie tylko nowego wokalistę, ale i powracającego po latach basistę.

Monstrosity przed premierą "Screams From Beneath The Surface". Co już wiemy o nowej płycie amerykańskich pionierów death metalu?

Nagrania następcy albumu "The Passage Of Existence" (2018 r.) odbyły się w dwóch studiach. Ścieżki perkusji i basu zarejestrowano w studiu Audiohammer pod okiem Jasona Suecofa (m.in. The Black Dahlia Murder, Deicide, Job For A Cowboy), który odpowiadał również za miks. Partie wokalne oraz ścieżki gitar utrwalono z kolei w kultowym florydzkim studiu Morrisound (także mastering), gdzie za konsoletą zasiadł legendarny producent Jim Morris (m.in. Iced Earth, Warrant, Savatage), którego wsparli dwaj inni fachowcy: Mark Prator i BJ Ramone.

"Połączenie nowatorskich i klasycznych technik produkcyjnych zapewniło miażdżące brzmienie, które z jednej strony pozostaje w zgodzie z historią zespołu, z drugiej - posiada cechy ewolucji współczesnego death metalu" - czytamy o brzmieniowych walorach nowego dokonania podopiecznych legendarnej Metal Blade Records, w barwach której pierwsze kroki na metalowej scenie stawiali m.in. Slayer, Metallica, Hellhammer, Possessed czy Overkill.

"'Screams From Beneath The Surface' to charakterystyczna dla Monstrosity mieszanka intensywności, technicznej precyzji i agresji. Materiał ten nie tylko umacnia firmową deathmetalową wściekłość zespołu, ale i przesuwa granice gatunku, pozostając zarówno wiernym korzeniom grupy, jak i innowacyjnym. Każdy z 10 utworów to dowód na techniczną biegłość Monstrosity i niezgodę na kompromis oraz potwierdzenie statusu zespołu jako pionierów gatunku" - dodano o pierwszym od ośmiu lat albumie florydzkiej formacji, której oryginalnym wokalistą był George "Corpsegrinder" Fisher (od 1995 roku frontman Cannibal Corpse).

Album "Screams From Beneath The Surface" trafi na rynek 13 mara pod banderą wspomnianej Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych.

Monstrosity z pierwszym singlem w nowym składzie. Kto dołączył?

W sieci można się już zapoznać z "The Colossal Rage" - pierwszym singlem z albumu "Screams From Beneath The Surface", a zarazem próbką możliwości nowego składu Monstrosity.

"Niesamowite oldskulowe brzmienie", "Doskonała produkcja", "Patrz i ucz się: To jest legenda death metalu", "Królowie powrócili", "Doskonała robota", "Wszystko absolutnie perfekcyjne", "Świetne wokale, riffy i solówki", "Banger alert!" - czytamy w komentarzach o premierowej kompozycji deathmetalowców z Florydy.

Do singla "The Colossal Rage" nakręcono teledysk w reżyserii Thomasa Crane'a z Kill Devil Films.

Dodajmy, że longplay "Screams From Beneath The Surface" stworzono w odświeżonym składzie, w którym u boku Lee Harrisona, perkusisty i lidera Monstrosity, oraz gitarzysty Matta Barnesa, figuruje - od 2021 roku - nowy wokalista Ed Webb, były frontman m.in. Diabolic i Massacre - kolejnej żywej legendy death metalu z Florydy. W 2022 roku w szeregi Monstrosity wstąpił ponownie - po 27-letniej przerwie! - nowojorski basista Mark Van Erp, członek oryginalnego składu Monstrosity z początku lat 90., niegdysiejszy muzyk m.in. Cynic i Malevolent Creation. Na nowym materiale usłyszymy również Justina Walkera, który nagrał na "Screams From Beneath The Surface" dodatkowe partie gitarowe.

Monstrosity - szczegóły albumu "Screams From Beneath The Surface" (tracklista):

1. "Banished To The Skies"

2. "The Colossal Rage"

3. "The Atrophied"

4. "Spiral"

5. "Fortunes Engraved In Blood"

6. "Vapors"

7. "The Thorns"

8. "Blood Works"

9. "The Dark Aura"

10. "Veil Of Disillusion".

