Przypomnijmy, że w maju z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, cierpiący od lat na poważne zapalenie stawów Dave Ingram postanowił zrezygnować z pełnienia roli frontmana w szeregach deathmetalowej grupy Benediction. Legendarny kwintet z Birmingham ogłosił oficjalnie, że jego następcą będzie amerykański wokalista Kam Lee, jeden z absolutnych pionierów amerykańskiego death metalu. Co więcej, zespół poinformował o rozpoczęciu prac nad nowym materiałem.

Kam Lee dołącza do składu. "Kolejny rozdział w historii Benediction"

"Powiedzmy to oficjalnie, po zagraniu udanych tras w Irlandii, Ameryce Łacińskiej i zwycięskim powrocie na (festiwal) Damnation w Manchesterze, miło nam ogłosić, że Kam Lee przejmuje wyłączną odpowiedzialność jako frontman zespołu. Bardzo nas to cieszy, a prace nad następcą 'Ravage Of Empires' już się rozpoczęły. Widzimy się wkrótce na koncertach wyznaczających kolejny rozdział w historii Benediction. OSDM (Old-School Death Metal) na wieki!" - czytamy w specjalnym oświadczeniu brytyjskich weteranów death metalu.

W osobnym oświadczeniu wypowiedział się również Kam Lee.

"Jestem wdzięczny i zaszczycony propozycją przejęcia tej funkcji - podjęcie tego wyzwania to wielka przyjemność. Pragnę jednak zaznaczyć, że według mnie David Ingram to postać, której nie sposób zastąpić, nikt bowiem nie zdoła przebić tego, co stworzył i wniósł do tego zespołu. Nie zamierzam więc postrzegać tego w kategoriach zamiany, lecz bardziej jako swego rodzaju kontynuację" - napisał Kam Lee, który 31 października obchodził 60. urodziny.

"Wszystko to dzieje się w bardzo wyjątkowym dla mnie czasie. Skończyłem niedawno 60 lat i choć od ponad czterech dekad zajmuję się death metalem, dopiero teraz zaczynają doceniać mój wkład i zasługi dla tego gatunku. Mimo iż w Stanach wciąż nie cieszę się należytą rozpoznawalnością i uznaniem, bywając często zamiatany pod dywan, tak naprawdę to w innych częściach świata faktycznie docenia się moją pracę i muzykę. Jestem bardzo wdzięczny tym fanom, którzy od lat pozostają mi wierni i okazują swoje wsparcie! Wbrew wszelkim przeciwnościom, prawda i moja uczciwość zawsze zwyciężają" - dodał urodzony w Honolulu na Hawajach, zasłużony muzyk amerykańskiej sceny deathmetalowej.

Kam Lee dołączył do koncertowego składu Benediction już w maju, zastępując przy mikrofonie Dave'a Ingrama m.in. podczas niedawno zakończonych wojaży po Ameryce Południowej.

Koncert Benediction z udziałem Kama Lee, który odbył się pod koniec października w Sao Paulo w Brazylii, możecie zobaczyć poniżej:

Kam Lee - akuszer death metalu z Florydy

Przypomnijmy, że Kam Lee, a właściwie Barney Kamalani Lee, zasłynął przede wszystkim jako członek wczesnej wersji ikonicznej, deathmetalowej formacji Death z Florydy oraz jej pierwotnej inkarnacji pod nazwą Mantas, w których to grupach udzielał się wokalnie oraz jako perkusista u boku grającego na gitarze wokalisty Chucka Schuldinera i gitarzysty Ricka Rozza. Możemy go usłyszeć na licznych demówkach i taśmach z prób Death i Mantas z połowy lat 80., w tym na kultowych "Death By Metal", "Reign Of Terror", "Infernal Death" czy "Rigor Mortis".

W 1985 roku Kam Lee dołączył do Massacre - innej legendarnej grupy ze słynnej florydzkiej sceny deathmetalowej, z którą nagrał m.in. pomnikowy dla gatunku debiutancki album "From Beyond" (1991 r.) i w której - z przerwami - do dziś pełni rolę wokalisty. Dodajmy, że Kam Lee był też jednym z pierwszych deathmetalowych frontmanów, który posługiwał się techniką wokalną zwaną growlingiem (death growl / death grunt), której źródłem inspiracji w jego przypadku był Tom G. Warrior z kultowej szwajcarskiej formacji Hellhammer.

Od szeregu lat Kam Lee udziela się także w wielu innych, często międzynarodowych formacjach spod znaku death metalu, wśród których można wymienić Bone Gnawer, Grave Wax, The Skeletal, The Grotesquery czy projekt solowy.

Benediction - zespół z kolebki metalu

Powstały w zamierzchłym roku 1989 Benediction to bez wątpienia żywa legenda death metalu z Birmingham, miasta, które wydało na świat tuzów z Black Sabbath i Judas Priest, a także Godflesh czy Napalm Death. Albumy Benediction z początku lat 90., takie jak "Transcend The Rubicon", "The Grand Leveller" oraz debiut "Subconscious Terror", na którym za mikrofonem stał jeszcze Mark "Barney" Greenway z Napalm Death, ojców chrzestnych grindcore'u, zaliczane są dziś do absolutnej deathmetalowej klasyki.

W latach 1990-1998 funkcję wokalisty na szeregu cenionych płyt Benediction pełnił Dave Ingram, późniejszy frontman m.in. kultowego Bolt Thrower z Coventry oraz niderlandzkiego Hail Of Bullets, który po 21-letniej nieobecności powrócił do składu birminghamskiej formacji na longplayu "Scriptures" z 2020 roku. Warto też dodać, że w latach 1998-2019 wokalistą Benediction był Dave Hunt z Anaal Nathrakh, kolejnej słynnej grupy z Birmingham, którego możemy usłyszeć na płytach "Organised Chaos" (2001 r.) i "Killing Music" (2008 r.).

Obecny skład formacji współtworzą niezmiennie dwaj jej założyciele i gitarzyści, czyli Darren Brookes i Peter Rew; oraz włoski perkusista Giovanni Durst (od 2019 r.). Na ostatniej płycie "Ravage Of Empires" w barwach Benediction zadebiutował londyński basista Nik Sampson, który jednak w tym roku rozstał się z birminghamską legendą death metalu, zasilając szeregi Onslaught - pionierów thrashu z angielskiego Bristolu. Od niedawna jego pozycję w składzie Benediction zajmuje George Chick.