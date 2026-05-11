Piołun wraca z drugą płytą. Sprawdź premierowy utwór z albumu "Exolvuntur"

Oprac.: Bartosz Donarski

Już 22 maja pierwszą od czterech lat płytą przypomni o sobie grupa Piołun. Co tym razem przygotowali blackmetalowcy z Lublina?

Na "Exolvuntur" trzyosobowy obecnie skład Piołunu pozostaje, jak czytamy, pod głębokim wpływem skandynawskiego i polskiego black metalu lat 90., wzbogacając je o bardziej wyrafinowany, współczesny szlif, spotęgowany większą swadą i melodyjnością.

Piołun przed premierą "Exolvuntur". Co już wiemy o nowej płycie?

"Stylistyczne to kontynuacja poprzedniego albumu 'Rzeki goryczy', tym razem jest to jednak black metal o większej dynamice i melodyjności. Koncept koncentruje się wokół cyklu życia i śmierci, nawiązując do ludzkiej tymczasowości w obliczu bezwzględnej natury. 'Exolvuntur' to 37-minutowa podróż, w trakcie której dzikość tradycyjnego black metalu splata się z nostalgią i melancholią. Black metal dla fanów black metalu" - wyjaśnia Sorh, grający na gitarze wokalista i założyciel Piołunu.

Produkcją "Exolvuntur" zajął się tym razem Haldor Grunberg w swoim Satanic Audio.

Drugi longplay lubelskiego Piołunu pilotuje rozpoczynająca go kompozycja "Manifest kresu", której możecie posłuchać poniżej:

Album "Exolvuntur" ujrzy światło dzienne 22 maja nakładem krajowej wytwórni Malignant Voices. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz cyfrowo.

Piołun - kim są?

Powołany do życia w 2019 roku Piołun to jeden z najciekawszych przedstawicieli współczesnej sceny blackmetalowej w kraju nad Wisłą, który dał się lepiej poznać za sprawą wydanego pod koniec 2022 roku, debiutanckiego albumu "Rzeki goryczy".

"Piołun to zespół blackmetalowy, którego źródłami inspiracji są skandynawski i polski black metal lat 90. ze szczyptą dzisiejszego oblicza gatunku. Tematyka tekstów oscyluje wokół śmierci, nihilizmu, upadku ludzkości, apokalipsy i ludowego spojrzenia na satanizm" - czytamy o twórczości lubelskiego zespołu.

Założycielem i głównym autorem muzyki Piołunu jest grający na gitarze wokalista Łukasz Barański alias Sorh, czyli popularny XCIII z figurującej w katalogu słynnej Metal Blade Records, uznanej blackmetalowej formacji Blaze Of Perdition z Lublina, która zakończyła działalność w 2025 roku. Od 2024 roku XCIII jest także gitarzystą Mānbryne - jeszcze jednej renomowanej blackmetalowej grupy nad Bystrzycą. Skład Piołunu uzupełnia (od samego początku) pochodzący z Puław perkusista Vitor, a także basista Neither.

Piołun - szczegóły albumu "Exolvuntur" (tracklista):

1. "Manifest kresu"
2. "Sierpniowy brzask"
3. "Czas"
4. "Koło życia"
5. "Moribunda"
6. "Próba sznura"
7. "Hiems".

