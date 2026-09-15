Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 r., 17 dni po pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning", który odbył się na stadionie w Birmingham. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca.

Rockman pozostawił pogrążoną w żałobie najbliższą rodzinę - żonę Sharon oraz ich wspólne dzieci: Kelly i Jacka.

Po śmierci Ozzy'ego Kelly Osbourne z powodu żałoby miała problemy z jedzeniem, przez co mocno schudła. Wielu internautów zarzuciło jej wówczas, że gwałtowna utrata wagi to efekt stosowania leku na cukrzycę, który jest też powszechnie zażywany poza wskazaniami lekarzy, by zgubić kilogramy.

Co Ozzy Osbourne przekazał Kelly Osbourne?

Żałoba i pogarszający się jej stan psychiczny mają być jednym z głównych tematów trzyczęściowego dokumentu, który planuje Kelly. Podczas rozmowy z Paulem C. Brunsonem w popularnym podcaście We Need To Talk córka Ozzy'ego ujawniła, że spotkała się z nim na trzy dni przed śmiercią wokalisty Black Sabbath.

"Wszystko, co mi przepowiedział, że się stanie, stało się. Wszystko, przed czym mnie ostrzegał, każda osoba, od której kazał mi trzymać się z daleka, wszystko" - opowiedziała Kelly Osbourne.

"Powiedział: 'Chcę, żebyś coś wiedziała... Niezależnie od tego, co się wydarzy w tym życiu, możesz przeżyć resztę życia ze świadomością, że był na tej planecie jeden mężczyzna, który naprawdę kochał cię za wszystko, kim jesteś. I tym mężczyzną jestem ja'" - dodała niezwykle poruszona córka, przypominając, że podczas ostatniej rozmowy z ojcem niemal cały czas płakała.

Mocno schorowany Ozzy Osbourne był świadomy tego, że umiera. Miał jej również przekazać, że odchodzi tak, jak chciał.

Tak Ozzy Osbourne pożegnał się ze sceną. Gwiazdy oddały mu hołd

Przypomnijmy, że 5 lipca 2025 r. na stadionie Villa Park na koncercie "Back to the Beginning" po raz ostatni wystąpił klasyczny skład Black Sabbath: Ozzy Osbourne (wokal), Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja) przypominając cztery klasyczne hity: "War Pigs", "N.I.B.", "Iron Man" i "Paranoid". Wcześniej Ozzy - siedzący na królewskim tronie - ze swoim zespołem wykonał pięć utworów z solowego dorobku.

Podczas całodniowego wydarzenia hołd legendzie ciężkiego grania złożyli wówczas m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon i Rival Sons.

Zagrały też dwie supergrupy złożone przez gitarzystę Toma Morello (Rage Against The Machine) z takich gwiazd, jak m.in. Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Adam Wakeman, David Ellefson (były basista Megadeth), Scott Ian i Frank Bello (gitarzysta i basista Anthrax), Whitfield Crane (wokalista Ugly Kid Joe), Sleep Token II (Sleep Token) i Yungblud oraz Danny Carey i Adam Jones (perkusista i gitarzysta Tool), Jake E. Lee (były gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a), KK Downing (gitarzysta KK's Priest, eks-Judas Priest), basista Rudy Sarzo (m.in. Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot), Sammy Hagar (eks-Van Halen), Papa V Perpetua (Ghost), Vernon Reid (Living Colour), Steven Tyler (Aerosmith), Travis Barker (perkusista Blink-182), Ronnie Wood (gitarzysta The Rolling Stones) i Andrew Watt.