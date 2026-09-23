Ozzy Osbourne uratował życie perkusisty Iron Maiden. Nicko McBrain nawet tego nie pamiętał

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Nicko McBrain przez lata nie wiedział, że podczas jednej z podróży mogło dojść do tragedii. Perkusista Iron Maiden wyjawił, że życie ocalił mu wtedy Ozzy Osbourne. Do zdarzenia doszło na promie płynącym przez kanał La Manche.

Ozzy Osbourne uratował Nicko McBraina, perkusistę Iron Maiden, przed wypadnięciem za burtę promu na kanale La Manche.
Ozzy OsbourneIlya S. SavenokGetty Images

O tej historii Nicko McBrain opowiedział w wywiadzie dla zagranicznego "Metal Hammera". Jak przyznał, z samego rejsu nie zapamiętał prawie nic, bo był wtedy w bardzo złym stanie. O wszystkim dowiedział się dopiero przy kolejnym spotkaniu z wokalistą Black Sabbath, który od razu przypomniał mu tamten dzień.

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"Pamiętasz, jak uratowałem ci życie?"

McBrain nie przypuszczał, że Ozzy Osbourne w ogóle będzie pamiętał ich wspólną podróż. Okazało się jednak, że to właśnie Ozzy zapamiętał najważniejszy moment i złapał perkusistę, zanim ten wypadł za burtę.

"Nie spodziewałem się, że Ozzy będzie mnie pamiętał. Gdy byliśmy na tej łodzi przyszedł do nas, a z rąk sypały mu się dragi. Ale gdy potem na siebie wpadliśmy doskonale mnie pamiętał. Zapytał: "Pamiętasz, jak uratowałem ci życie?". Odpowiedziałem, że nie. Odparł, że byłem tak nawalony, że szedłem w stronę burty, a on mnie złapał zanim się przechyliłem przez barierkę. Jedyne co pamiętam, że to była ciężka podróż przez kanał. Ale najwyraźniej on mnie ocalił".

W 2024 roku McBrain przestał koncertować z Iron Maiden, ale nie zrezygnował z muzyki. Od czasu do czasu wychodzi na scenę z zespołem Titanium Tart, z którym gra utwory Iron Maiden.

W październiku perkusista zaplanował z kolei serię spotkań z fanami, podczas których opowie o dzieciństwie, latach spędzonych w Iron Maiden i historiach zza kulis. Spotkania towarzyszą premierze jego autobiografii "Hello Boys And Girls!", która ukaże się 22 października.

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