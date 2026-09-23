O tej historii Nicko McBrain opowiedział w wywiadzie dla zagranicznego "Metal Hammera". Jak przyznał, z samego rejsu nie zapamiętał prawie nic, bo był wtedy w bardzo złym stanie. O wszystkim dowiedział się dopiero przy kolejnym spotkaniu z wokalistą Black Sabbath, który od razu przypomniał mu tamten dzień.

"Pamiętasz, jak uratowałem ci życie?"

McBrain nie przypuszczał, że Ozzy Osbourne w ogóle będzie pamiętał ich wspólną podróż. Okazało się jednak, że to właśnie Ozzy zapamiętał najważniejszy moment i złapał perkusistę, zanim ten wypadł za burtę.

"Nie spodziewałem się, że Ozzy będzie mnie pamiętał. Gdy byliśmy na tej łodzi przyszedł do nas, a z rąk sypały mu się dragi. Ale gdy potem na siebie wpadliśmy doskonale mnie pamiętał. Zapytał: "Pamiętasz, jak uratowałem ci życie?". Odpowiedziałem, że nie. Odparł, że byłem tak nawalony, że szedłem w stronę burty, a on mnie złapał zanim się przechyliłem przez barierkę. Jedyne co pamiętam, że to była ciężka podróż przez kanał. Ale najwyraźniej on mnie ocalił".

W 2024 roku McBrain przestał koncertować z Iron Maiden, ale nie zrezygnował z muzyki. Od czasu do czasu wychodzi na scenę z zespołem Titanium Tart, z którym gra utwory Iron Maiden.

W październiku perkusista zaplanował z kolei serię spotkań z fanami, podczas których opowie o dzieciństwie, latach spędzonych w Iron Maiden i historiach zza kulis. Spotkania towarzyszą premierze jego autobiografii "Hello Boys And Girls!", która ukaże się 22 października.