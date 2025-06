Ozzy Osbourne sprzedaje swoje DNA. “Sklonujcie mnie!” – apeluje legendarny wokalista

5 lipca w Birmingham odbędzie się koncert "Back To The Beginning", będący symbolicznym pożegnaniem Ozzy'ego Osbourne'a ze sceną. Artysta, który od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, nie wykona całego koncertu, ale planuje pojawić się na scenie w "kluczowych momentach". Obok reaktywowanego Black Sabbath w wydarzeniu udział wezmą takie gwiazdy jak Metallica, Guns N' Roses czy Tool. Bilety wyprzedały się błyskawicznie, jednak dla fanów przygotowano transmisję online.

Tuż przed koncertem Ozzy wraz z producentem napojów Liquid Death zainicjował nietypową kampanię. Za 450 dolarów można kupić limitowaną edycję puszek z DNA artysty. Jak to działa? Osbourne wypił dziesięć puszek napoju (w rzeczywistości to woda lub herbata), które następnie szczelnie zamknięto i opisano jako zawierające jego materiał genetyczny. Celem? Potencjalna możliwość klonowania artysty w przyszłości.

"Gdy technologia i prawo federalne na to pozwolą, będziecie mogli sklonować Ozzy'ego i cieszyć się nim przez setki lat "- zachęca producent Liquid Death w kampanii promocyjnej, podkreślając, że nie jest to żart. - "Sklonujcie mnie!"- wtóruje mu sam wokalista w reklamie.

Choć pomysł z DNA może wydawać się szalony, Ozzy Osbourne już dawno zapisał się złotymi literami w historii muzyki. Jako frontman Black Sabbath uznawany jest za pioniera heavy metalu - to właśnie z jego wokalem zespół wydał klasyczne albumy, takie jak Paranoid (1970), Master of Reality (1971) czy Sabbath Bloody Sabbath (1973). Po opuszczeniu grupy w 1979 roku Osbourne z sukcesem rozpoczął solową karierę, tworząc takie przeboje jak "Crazy Train", "Mr. Crowley" czy "No More Tears".