Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 r., 17 dni po pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning", który odbył się na stadionie Villa Park w Birmingham. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca.

Niespełna dwa tygodnie później brytyjski "Metal Hammer" opublikował ekskluzywny wywiad z Sharon Osbourne. To właśnie wdowa po Ozzym oficjalnie potwierdziła, że w 2027 r. odbędzie się kolejna odsłona zarządzanego przez nich festiwalu.

"Dziedzictwo Ozzy'ego nie blaknie. Trudno mi wyrazić, jak bardzo wszyscy jesteśmy pod wrażeniem miłości, jaką mu okazano" - powiedziała Sharon Osbourne.

Ozzfest powróci w 2027 r. Wyjątkowe miejsce

Menedżerka ujawniła, że festiwal odbędzie się na wspomnianym Villa Park w Birmingham, skąd pochodził Ozzy i grupa Black Sabbath. Na razie jeszcze nie są znane dokładne szczegóły wydarzenia (być może będzie ono dwudniowe). Sharon zdradziła tylko, że już prowadzone są rozmowy w sprawie składu - pierwsze gwiazdy mają być znane "wkrótce".

Przypomnijmy, że Ozzfest powstał w 1996 r. - wówczas organizatorzy Lollapaloozy odrzucili pomysł trasy z udziałem Black Sabbath. Sharon i Ozzy uznali, że sami zajmą się organizacją. Pierwsza edycja była dwudniowym festiwalem (Phoenix w Arizonie i San Bernardino w Kalifornii), ale szybko całość się rozrosła.

Od samego początku ideą Ozzfestu było wsparcie dla debiutantów i mniej znanych wykonawców, którzy występowali na drugiej scenie. To właśnie w ten sposób udało się wypromować takie przyszłe gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Slipknot, System of a Down czy Korn.

Przez lata na Ozzfeście występowali również m.in. Slayer, Sepultura, Biohazard, Fear Factory, Pantera, Marilyn Manson, Type O Negative, Foo Fighters, Tool, Megadeth, Limp Bizkit, Motorhead, Deftones, Godsmack, P.O.D., Queens of the Stones Age, Black Label Society, Papa Roach, Cradle of Filth, Within Temptation, Meshuggah, Judas Priest, Dimmu Borgir, Lacuna Coil, Behemoth, Metallica, Mötley Crüe, Jane's Addiction, Opeth i Body Count.

Impreza odbywała się w latach 1996-2008, 2010, 2013 i 2015-2018. Poza USA festiwal dotarł również do Europy i Japonii. Polscy fani najmocniej zapamiętali edycję z 2002 r. - pod koniec maja w Spodku w Katowicach wystąpili m.in. Ozzy Osbourne, Tool, Slayer i rodzimy Decapitated.

Wielu wykonawców występujących podczas Ozfestu było obecnych na pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning". Po raz ostatni na scenie zaprezentował się mocno schorowany Ozzy - najpierw solo, a później z klasycznym składem Black Sabbath, który razem z nim tworzyli Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja).