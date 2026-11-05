Przypomnijmy, że Ozzy Osbourne, otwiera się w nowym oknie zmarł 22 lipca 2025 roku, zaledwie 17 dni po pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning", który odbył się na stadionie Villa Park w Birmingham. Oficjalną przyczyną śmierci 76-letniego wokalisty był zawał serca. Niespełna dwa tygodnie później brytyjski "Metal Hammer" opublikował ekskluzywny wywiad z Sharon Osbourne - to o właśnie wdowa po Ozzym oficjalnie potwierdziła, że w 2027 roku odbędzie się kolejna odsłona zarządzanego przez nich festiwalu. Jakimi nowościami podzielił się Ozzfest?

"Dziedzictwo Ozzy'ego nie blaknie. Trudno mi wyrazić, jak bardzo wszyscy jesteśmy pod wrażeniem miłości, jaką mu okazano" - powiedziała Sharon Osbourne, a teraz na oficjalnej stronie festiwalu tajemnicze odliczanie dobiegło końca, zdradzając szczegóły nadchodzącej edycji.

Choć festiwal miał się odbyć na wspomnianym Villa Park w Birmingham, skąd pochodził Ozzy i grupa Black Sabbath, z powodu trwających prac budowlanych, które uniemożliwią organizację letnich koncertów, brytyjski Ozzfest zaplanowano na 10 lipca 2027 roku w National Bowl w Milton Keynes.

"Ozzy jako pierwszy zorganizował własny objazdowy festiwal metalowy, a Ozzfest na zawsze pozostanie ważną częścią jego dziedzictwa" - przekazała Sharon Osbourne, która przekazała również, że organizatorzy wydarzenia musieli zdecydować, czy przenieść wydarzenie do Milton Keynes, czy przełożyć je o kolejny rok.

Ozzfest ponownie zawita również do Stanów Zjednoczonych. 11 września 2027 roku festiwal odbędzie się w Glen Helen Amphitheater w San Bernardino w Kalifornii, czyli w miejscu, gdzie po raz pierwszy zorganizowano go w 1996 roku. Siedem dni później, 18 września, impreza zadebiutuje w Meksyku. Gospodarzem koncertów będzie Estadio GNP Seguros w Mexico City. Warto dodać, że oficjalny skład wszystkich trzech wydarzeń nie został jeszcze ujawniony.

Na Ozzfest wystąpiły legendy metalu. Wsparcie debiutantów stawiają sobie za główny cel

Przypomnijmy, że Ozzfest powstał w 1996 roku - wówczas organizatorzy Lollapaloozy odrzucili pomysł trasy z udziałem Black Sabbath. Sharon i Ozzy uznali, że sami zajmą się organizacją. Pierwsza edycja była dwudniowym festiwalem (Phoenix w Arizonie i San Bernardino w Kalifornii), jednak zainteresowanie zaczęło wzrastać, co szybko przełożyło się na rozwój całego projektu.

Od samego początku ideą Ozzfestu było wsparcie dla debiutantów i mniej znanych wykonawców, którzy występowali na drugiej scenie. To właśnie w ten sposób udało się wypromować takie przyszłe gwiazdy ciężkiego grania, jak m.in. Slipknot, System of a Down czy Korn.

Przez lata na Ozzfeście występowali również m.in. Slayer, Sepultura, Biohazard, Fear Factory, Pantera, Marilyn Manson, Type O Negative, Foo Fighters, Tool, Megadeth, Limp Bizkit, Motorhead, Deftones, Godsmack, P.O.D., Queens of the Stones Age, Black Label Society, Papa Roach, Cradle of Filth, Within Temptation, Meshuggah, Judas Priest, Dimmu Borgir, Lacuna Coil, Behemoth, Metallica, Mötley Crüe, Jane's Addiction, Opeth i Body Count.

Impreza odbywała się w latach 1996-2008, 2010, 2013 i 2015-2018. Poza USA festiwal dotarł również do Europy i Japonii. Polscy fani najmocniej zapamiętali edycję z 2002 roku - pod koniec maja w Spodku w Katowicach wystąpili m.in. Ozzy Osbourne, Tool, Slayer i rodzimy Decapitated.

Wielu wykonawców występujących podczas Ozfestu było obecnych na pożegnalnym koncercie "Back to the Beginning". Po raz ostatni na scenie zaprezentował się mocno schorowany Ozzy - najpierw solo, a później z klasycznym składem Black Sabbath, który razem z nim tworzyli Tony Iommi (gitara), Geezer Butler (bas) i Bill Ward (perkusja).