Przypomnijmy, że Ozzy Osbourne 22 lipca w wieku 76 lat, nieco ponad dwa tygodnie po specjalnym koncercie "Back To The Beginnning" w jego rodzinnym Birmingham. Hołd żegnającej się ze sceną grupie Black Sabbath oddały największe gwiazdy ciężkiego grania. Było wiadomo również, że będzie to ostatni występ Ozzy'ego.