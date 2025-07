W ciągu ostatnich 30 lat Ozzy Osbourne żegnał się ze sceną już 4 razy. Za każdym razem jednak wracał. Tym razem 76-letni wokalista i ojciec metalu twierdzi, że koncert planowany na 5 lipca 2025 r. na stadionie Villa Park w Birmingham będzie stuprocentowo jego ostatnim.

"To mój ostatni bis; to moja szansa, aby podziękować moim fanom za to, że zawsze mnie wspierali i byli przy mnie. Nie mógłbym zrobić tego nigdzie indziej. Musiałem wrócić do początku" - przekazał mediom.

Ile razy Ozzy Osbourne żegnał się ze sceną?

Grupa Black Sabbath założona została w 1968 roku, a w 1980 Ozzy Osbourne rozpoczął swoją solową karierę. Życie jak gwiazda rocka jednak mocno odbiło się na zdrowiu wokalisty, dlatego już w 1992 roku, 43-latek wyruszył w pożegnalną trasę "No More Tours". Po przerwie trwającej zaledwie trzy lata muzyk ponownie wrócił na scenę.

W 1999 roku Black Sabbath żegnali się z fanami w ramach trasy "The Last Supper", będącej częścią Ozzfest '99, jednak i wtedy po zaledwie dwóch latach muzycy wrócili do koncertowania.

Po licznych perturbacjach w składzie, Black Sabbath w 2013 roku wydali swój ostatni album studyjny "13", a trzy lata później wyruszyli w pożegnalną trasę, która przeciągnęła się do 2017 roku. Warto zaznaczyć, że podczas tych koncertów brakowało Billa Warda, oryginalnego perkusisty zespołu.

Rok później Ozzy chciał pożegnać się koncertowaniem, proponując fanom "No More Tours II". Niefortunny wypadek, w wyniku którego muzyk uszkodził sobie kręgosłup, diagnoza choroby Parkinsona oraz pandemia przekreśliły jednak szanse na realizację koncertów.

Muzyk wciąż jednak tworzył, a jego ostatni solowy album "Patient Number 9" ukazał się w 2022 roku.

Ostatnie pożegnanie Black Sabbath?

5 lipca 2025 roku Black Sabbath w oryginalnym składzie (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward) wystąpią w rodzinnym mieście Birmingham na stadionie Villa Park. W wydarzeniu wezmą udział największe gwiazdy metalu takie jak Metallica, Slayer, Pantera czy Tool. Sam Osbourne ze względu na swój stan zdrowotny będzie w stanie zaśpiewać jedynie kilka utworów.

Gdzie obejrzeć koncert Black Sabbath?

Ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, przygotowana została też transmisja z koncertu. Dostęp za ok. 50 zł uzyskać możemy na oficjalnej stronie przedsięwzięcia. Jak informują organizatorzy: "aby fani Ozzy'ego na całym świecie mogli doświadczyć tego monumentalnego wydarzenia, transmisja na żywo zostanie opóźniona o 2 godziny od czasu rozpoczęcia w arenie". Oznacza to, że w naszej strefie czasowej transmisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Dodatkowo, po zakończeniu będziemy mieli możliwość ponownego obejrzenia koncertu do 7 lipca.

Kto wystąpi na ostatnim koncercie Black Sabbath?

Według informacji dostępnych w sieci, lista artystów występujących tego wieczoru na scenie prezentuje się następująco:

Mastodon Rival Sons Anthrax Halestorm Lamb of God Supergrupa A Alice In Chains Gojira Supergrupa B Pantera Tool Slayer Guns N' Roses Metallica Ozzy Osbourne Black Sabbath

David Kushner po dwóch latach powrócił na Open'er Festival! INTERIA MUZYKA INTERIA.PL