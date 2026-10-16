"Endgame", szósty longplay deathmetalowej grupy z Birmingham, nagrano z udziałem trzech członków założycielskiego składu, czyli wokalistą Karlem Willetsem (eks-Bolt Thrower), basistą Frankiem Healym (eks-Benediction i Cerebral Fix) i gitarzystą Scottem Fairfaksem (eks-Cerebral Fix). Na perkusji z kolei zagrał sesyjnie znany m.in. z norweskiego Cadaver i szwedzkiego Soilwork Belg Dirk Verbeuren, od 2016 roku bębniarz samego Megadeth.

Memoriam ujawnia szczegóły pożegnalnej płyty. Co już wiemy o "Endgame"?

Producentem "Endgame" jest wieloletni współpracownik zespołu Russ Russell, ceniony brytyjski fachowiec, z którego usług korzystają m.in. Napalm Death, Dimmu Borgir, Machine Head i Amorphis. Okładkę zaprojektował ponowne legendarny angielski artysta Dan Seagrave, którego prace zdobią najbardziej kulowe płyty Benediction, Dismember, Entombed, Gorguts, Malevolent Creation, Suffocation, Pestilence, Hypocrisy, Morbid Angel, Nocturnus czy naszego Vadera (debiutancki album "The Ultimate Incantation" z 1992 r.).

Pożegnalny album Brytyjczyków będzie mieć swą premierę 29 stycznia 2027 roku nakładem niemieckiej Reaper Entertainment. Materiał dostępny będzie w imponująco szerokim wachlarzu edycji, w tym cyfrowo, w dwóch wersjach CD (digipack wraz z bonusowym numerem "Psychological Scars"), na kasecie i winylu (w aż sześciu wariantach kolorystycznych) oraz jako specjalny kolekcjonerski boks, w którym prócz płyty winylowej i CD w digipacku znajdziemy siedmiocalówkę z utworami "No Tyrants Survive" i "Damage Done", plakat, monetę w pudełku i numerowany nieśmiertelnik.

Memoriam z pierwszym singlem z ostatniego albumu. "Wzruszająca chwila"

Do sieci trafił już singel "Nothing More To Say", pierwsza premierowa kompozycja z pożegnalnego longplaya deathmetalowców Birmingham - kolebki muzyki metalowej, z której na szerokie wody ogólnoświatowej sławy wypłynęli m.in. Black Sabbath, Judas Priest, pionierzy industrialnego metalu z Godflesh, deathmetalowcy z zasłużonego Benediction czy ojcowie grindcore'u z Napalm Death.

"'Nothing More To Say' to pierwszy singel i utwór rozpoczynający nasz ostatni album 'Endgame'. Z mojej perspektywy, w jego tytule jest coś głęboko przejmującego. Świadomość, że to nasz ostatni album sprawia, iż sens tych słów wykracza daleko poza samą kompozycję. To właściwe miejsce, by zacząć ten ostatni rozdział. Wypuszczenie 'Nothing More To Say' to wzruszająca chwila. To pierwszy krok na drodze do podzielenia się z wami albumem, który jest dla nas wielką sprawą; krok ku pożegnaniu się z tym etapem naszego życia" - mówi Karl Willets, frontman Memoriam i legendarny wokalista kultowej grupy Bolt Thrower, która po trzech dekadach w służbie death metalu zakończyła działalność w 2016 roku.

"Memoriam był ważną częścią naszego życia, dla mnie zaś sposobem wyrażania poprzez muzykę gniewu, żalu, rozgoryczenia i nadziei oraz dzielenia się tymi emocjami z ludźmi, którzy je rozumieją. Zbliżając się do końca tej przygody, odczuwam olbrzymią dumę z tego, co wspólnie stworzyliśmy. Do wszystkich, którzy nas wspierali, kupowali płyty, przychodzili na koncerty i stali u naszego boku: dziękujemy. Wasze wsparcie sprawiło, że ta przygoda była możliwa. Wciąż jednak pozostało coś do powiedzenia i tym czymś jest właśnie 'Endgame'" - dodał Willets, który we wrześniu obchodził 60. urodziny.

Z singlem "Nothing More To Say" Memoriam możecie się zapoznać poniżej:

Memoriam - ku pamięci starej szkoły death metalu

Zespół z Birmingham powstał w 2015 roku, w przededniu zejścia ze sceny kultowej formacji Bolt Thrower z Coventry, w której przez szereg lat udzielał się Karl Willets, frontman i jeden z założycieli Memoriam, legendarna postać deathmetalowej sceny, stawiana w jednym szeregu z najznamienitszymi wokalistami gatunku takimi jak David Vincent (Morbid Angel), John Tardy (Obituary), Frank Mullen (Suffocation), George Fisher (Cannibal Corpse) czy Chuck Schuldiner (Death).

Na przestrzeni ponad dekady działalności grupa wydała pięć dużych płyt: "For The Fallen" (2017 r.), "The Silent Vigil" (2018 r.), "Requiem For Mankind" (2019 r.), "To The End" (2021 r.) i "Rise To Power" (2023 r.), z których trzy pierwsze ukazały się w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Pod względem stylistycznym twórczość Memoriam adresowana jest przede wszystkim do miłośników oldskulowego death metalu, stanowiąc do pewnego stopnia kontynuację brzmieniowej spuścizny Bolt Thrower, obok której nie sposób też przejść obojętnie będąc fanem birminghamskiego Benediction, wczesnego Morgoth z Niemiec czy niderlandzkiego Asphyx.

Memoriam - szczegóły albumu "Endgame" (tracklista):

1. "Nothing More To Say"

2. "The Trench"

3. "At The Point Of No Return"

4. "March Of Time"

5. "Another Battle Won"

6. "The Frontline"

7. "Close The Skies"

8. "The Final War"

9. "Endgame".