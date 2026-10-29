Ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a trafił do kin. Historyczne pożegnanie legendy

Koncert "Back to the Beginning" zapowiadano jako pożegnanie Ozzy'ego Osbourne'a ze sceną. Nikt nie przypuszczał, że występ w Birmingham okaże się również ostatnim publicznym pojawieniem się artysty. Wokalista zmarł 22 lipca 2025 roku, zaledwie 17 dni po wydarzeniu.

Kinowa produkcja przypomina zarówno solowy występ "Księcia Ciemności", jak i finał z udziałem Tony'ego Iommiego, Geezera Butlera oraz Billa Warda. Był to pierwszy od wielu lat koncert Black Sabbath w oryginalnym składzie, a zarazem ostatnia okazja, by zobaczyć całą czwórkę razem na scenie.

Black Sabbath ponownie w oryginalnym składzie

Ozzy Osbourne od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, lecz nie zamierzał rezygnować z osobistego pożegnania z publicznością.

Sharon Osbourne wspominała później, że zapytała męża, co mogłoby sprawić mu największą radość. Wokalista chciał jeszcze raz wyjść na scenę, podziękować fanom i zakończyć karierę na własnych warunkach. Wybrał Birmingham, czyli miasto, w którym rozpoczęła się historia Black Sabbath.

Metallica, Slayer i Guns N' Roses oddali hołd Ozzy'emu

"Back to the Beginning" było wielogodzinnym świętem ciężkiego grania. Przed finałowym występem na Villa Park pojawili się m.in. Metallica, Slayer i Guns N' Roses. Artyści wykonywali własne utwory oraz kompozycje z repertuaru Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath.

Funkcję dyrektora muzycznego wydarzenia pełnił Tom Morello, gitarzysta Rage Against the Machine. Koncert poprowadził natomiast znany z zamiłowania do metalu aktor Jason Momoa.

W filmie znalazły się również fragmenty występów zaproszonych wykonawców, dzięki czemu widzowie mogą zobaczyć szerszy obraz wydarzenia, które zgromadziło w jednym miejscu kilka pokoleń rockowych i metalowych gwiazd.



