Ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a trafił do kin. Historyczne pożegnanie legendy

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Ozzy Osbourne po raz ostatni wystąpił 5 lipca 2025 roku na stadionie Villa Park w Birmingham. Teraz fani mogą wrócić do tego wieczoru za sprawą filmu "Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning", który 28 października trafił do kin na całym świecie.

Ozzy OsbourneMatt WinkelmeyerGetty Images

Koncert "Back to the Beginning" zapowiadano jako pożegnanie Ozzy'ego Osbourne'a ze sceną. Nikt nie przypuszczał, że występ w Birmingham okaże się również ostatnim publicznym pojawieniem się artysty. Wokalista zmarł 22 lipca 2025 roku, zaledwie 17 dni po wydarzeniu.

Kinowa produkcja przypomina zarówno solowy występ "Księcia Ciemności", jak i finał z udziałem Tony'ego Iommiego, Geezera Butlera oraz Billa Warda. Był to pierwszy od wielu lat koncert Black Sabbath w oryginalnym składzie, a zarazem ostatnia okazja, by zobaczyć całą czwórkę razem na scenie.

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Black Sabbath ponownie w oryginalnym składzie

Ozzy Osbourne od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, lecz nie zamierzał rezygnować z osobistego pożegnania z publicznością.

Sharon Osbourne wspominała później, że zapytała męża, co mogłoby sprawić mu największą radość. Wokalista chciał jeszcze raz wyjść na scenę, podziękować fanom i zakończyć karierę na własnych warunkach. Wybrał Birmingham, czyli miasto, w którym rozpoczęła się historia Black Sabbath.

Metallica, Slayer i Guns N' Roses oddali hołd Ozzy'emu

"Back to the Beginning" było wielogodzinnym świętem ciężkiego grania. Przed finałowym występem na Villa Park pojawili się m.in. Metallica, Slayer i Guns N' Roses. Artyści wykonywali własne utwory oraz kompozycje z repertuaru Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath.

Funkcję dyrektora muzycznego wydarzenia pełnił Tom Morello, gitarzysta Rage Against the Machine. Koncert poprowadził natomiast znany z zamiłowania do metalu aktor Jason Momoa.

W filmie znalazły się również fragmenty występów zaproszonych wykonawców, dzięki czemu widzowie mogą zobaczyć szerszy obraz wydarzenia, które zgromadziło w jednym miejscu kilka pokoleń rockowych i metalowych gwiazd.


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