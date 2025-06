Ostatni koncert Black Sabbath będzie transmitowany! Jak uzyskać dostęp?

Już 5 lipca 2025 roku w Birmingham po raz ostatni na scenie zobaczymy Black Sabbath. Koncert "Back To The Beginning" będzie miał miejsce na stadionie Villa Park. Oprócz występu głównej gwiazdy, na scenie pojawi się szereg gości, oddających hołd legendzie metalu takich jak: Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Billy Corgan ze Smashing Pumpkins, Guns N' Roses czy Korn.