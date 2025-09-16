Organizatorzy Mystic Festival odkrywają kolejne karty! "Między przetrwaniem a szczęściem"

W ramach tegorocznego Mystic Festivalu zobaczyć mogliśmy gwiazdy takie jak King Diamond, Sepultura czy In Flames. Na przestrzeni czterech dni, gdańską stocznię odwiedziły zespoły z całego świata. Tysiące fanów głodnych ciężkiej muzyki oglądać mogło koncerty na czterech różnych scenach.

Oprócz wymienionych już headlinerów zobaczyć mogliśmy również: Exodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalypticę, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry'ego Cantrella, Death Angel, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth czy Terrorizer.

Ci, którzy ominęli występ ostatniego z wymienionych zespołów, będą mieli teraz aż trzy dodatkowe szanse! Grupa jeszcze w 2025 roku powróci do Polski w ramach Morbidfest razem z legendą death metalu - Possessed!

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Niedawno poznaliśmy pierwszych artystów, którzy zagrają na przyszłorocznej edycji Mystic Festival. Są to kolejno: Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy oraz Black Label Society. Ostatni z wymienionych zespołów, dowodzony przez Zakka Wylde'a będzie jedną z głównych gwiazd imprezy.

Teraz do festiwalowej rozpiski dołączyły cztery kolejne grupy!

"Między przetrwaniem a szczęściem - to nie tylko tytuł albumu Kublai Khan TX, ale też świetne podsumowanie festiwalowego życia. Dzisiaj uszczęśliwimy was czterema nazwami - to Kublai Khan TX właśnie, a także Scour, Acid King i Winterfylleth" - czytamy we wpisie organizatorów w mediach społecznościowych.

Scour to amerykańska black-death metalowa supergrupa założona w 2015 roku, w której skład wchodzą wokalista Phil Anselmo (Pantera, Down), gitarzyści Derek Engemann (ex-Cattle Decapitation) i Mark Kloeppel (Misery Index), basista John Jarvis (Agoraphobic Nosebleed, Nest, ex-Pig Destroyer), oraz perkusista Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index, Nailbomb). Zespół w tym roku podzielił się z nami krążkiem "Gold" wydanym przez Nuclear Blast Records.To jednak nie wszystko, w dyskografii Scour znajdziemy również trzy EP-ki: "Grey", "Red" oraz "Black".

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

