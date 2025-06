Piąty album Szwedów zmiksował rodzimy fachowiec Buster Odeholm, który odpowiadał również za mastering "Death Above Life". Produkcją następcy longplaya "Descent" (2023 r.) zajęli się muzycy Orbit Culture. Autorem okładki jest słowacki artysta Miroslav Pecho.

Orbit Culture: "Death Above Life" - co już wiemy o nowej płycie?

"Ten album jest symbolem zmiany, nowym początkiem. Ukazuje wiele dobrych i złych emocji, ale to spora zmiana na lepsze. Coś jak odrodzenie" - o płycie "Death Above Life" powiedział Niklas Karlsson, grający na gitarze wokalista Orbit Culture.

Nowy album czołowych dziś przedstawicieli melodyjnego groove / death metalu ze Szwecji trafi na rynek 3 października nakładem niemieckiej Century Media Records. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD w digipacku oraz jako dwupłytowy album winylowy.

Przypomnijmy, że 7 maja Orbit Culture wypuścili pierwszą od dłuższego czasu premierową kompozycję "The Tales Of War". Teraz dołączył do niej drugi singel "Death Above Life".

"Kolejnym opublikowanym utworem jest numer tytułowy - 'Death Above Life'. O ile pierwszy singel, 'The Tales Of War', był pomostem do następnego rozdziału, o tyle ten wyważa drzwi z futryną. Jest mroczniejszy, cięższy i ukazuje bardziej przerażające oblicze Orbit Culture" - o nowym singlu mówi szwedzki kwartet.

"Co do samego tekstu, przestawia on wybór: stając przed decyzją kontynuowania drogi w otoczeniu niewłaściwych ludzi, czasami wiemy, że musimy się od nich odciąć. Nie chodzi tu o dosłowny wybór śmierci, a o odejście od tego, co nas powstrzymuje. 'Death Above Life' mówi o odpuszczeniu sobie tego, co przestało się sprawdzać, by zrobić miejsce czemuś autentycznemu" - tłumaczą muzycy Orbit Culture.

Do intrygującego tak w treści, jak i formie utworu tytułowego, podobnie jak do "The Tales Of War", nakręcono teledysk, którego realizacją ponownie zajęli się Finowie z Riivata Visuals.

Wideoklip "Death Above Life" Orbit Culture możecie zobaczyć poniżej:

Orbit Culture wracają do Polski - gdzie i z kim zagrają w naszym kraju?

Niespełna cztery miesiące po wyprzedanym lutowym koncercie Szwedów w gliwickiej Arenie u boku Bullet For My Valentine i Trivium, Orbit Culture zapowiedzieli kolejną wizytę w Polsce. Tym razem zobaczymy ich 24 października w warszawskiej Proximie i dzień później na deskach klubu Kwadrat w Krakowie.

Gościem specjalnym na obu polskich koncertach będzie zamaskowana, (post-)blackmetalowa grupa Gaerea z Portugalii. Imprezy rozpocznie Atlas, fińska formacja łącząca metalcore z folkiem. Bilety trafią do sprzedaży w piątek 20 czerwca.

"Orbit Culture to mistrzowie nastawionego na groove death metalu i esencja brzmienia melodyjnego death metalu. Idealnie podpatrują złote wzorce nurtu z lat 90., stawiając je w zupełnie nowej, w pełni autorskiej odsłonie. Potrafią rozpędzić się do bezlitosnego sprintu, ustawić w centrum utworu potężny refren i zmiksować pełen ogień z przebojowością" - styl grania Orbit Culture przybliżają organizatorzy krajowych koncertów Szwedów z Knock Out Productions.

Orbit Culture - kim są?

Kwartet Orbit Culture powstał w 2013 roku w Eksjö na południu Szwecji - niewielkiej miejscowości znajdującej się pomiędzy dwoma potężnymi zagłębiami skandynawskiego metalu: Goeteborgiem i Sztokholmem, by w niespełna dekadę stać się jednym z najcenniejszych klejnotów współczesnego melodyjnego (death) metalu.

"Orbit Culture urośli do rangi ogólnoświatowego fenomenu łącząc riffy w równej mierze thrashowe, deathmetalowe i industrialne z zapadającymi w pamięć melodiami i wielowarstwową atmosferą przywodzącą na myśl Gojirę, Matallikę i Static-X, wypracowując jednocześnie coś autentycznie własnego" - zachwala swoich podopiecznych niemiecka Century Media Records, pod patronatem której na szerokie wody wypłynęli m.in. Grave, Tiamat, Unleashed, Dark Tranquillity, Arch Enemy oraz wiele innych dzisiejszych gwiazd szwedzkiej sceny metalowej.

Prócz kilku EP-ek i szeregu singli Orbit Culture wydali cztery albumy: "In Medias Res" (2014 r.), "Rasen" (2016 r.) - oba sumptem zespołu; oraz "Nija" (2020 r.) i "Descent" (2023 r.) dla kalifornijskiej wytwórni Seek & Strike. Wydanym w maju singlem "The Tales Of War" szwedzki kwartet zadebiutował w barwach wspomnianej wytwórni z Dortmundu, w barwach której na początku października opublikują nowy longplay "Death Above Life".

Mówiąc o Orbit Culture nie sposób też nie wspomnieć o intensywnej działalności koncertowej Szwedów, którzy regularnie występują na największych festiwalach metalowych na całym świecie. Wśród ważnych wydarzeń w karierze formacji można wymienić m.in. trasę po Ameryce Północnej w towarzystwie Machine Head i Avatar, oraz osiem potężnych imprez u boku samego Slipknot, w tym koncert na deskach legendarnej Madison Square Garden, jako jeden z nielicznych szwedzkich zespołów metalowych, który miał zaszczyt wystąpić w tej ikonicznej nowojorskiej hali widowiskowo-sportowej.

Skład Orbit Culture tworzą grający na gitarze wokalista Niklas Karlsson, gitarzysta Richard Hansson, basista Fredrik Lennartsson oraz perkusista Christopher Wallerstedt.

Orbit Culture - szczegóły albumu "Death Above Life" (tracklista):

1. "Inferna"

2. "Bloodhound"

3. "Inside The Waves"

4. "The Tales Of War"

5. "Hydra"

6. "Nerve"

7. "Death Above Life"

8. "The Storm"

9. "Neural Collapse"

10. "The Path I Walk".

