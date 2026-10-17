Oranssi Pazuzu w Warszawie: Zardzewiałym statkiem kosmicznym w nieznane [RELACJA]

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

Nie każdy koncert metalowy trzeba mierzyć liczbą osób w młynie. Podczas warszawskiego występu Oranssi Pazuzu ważniejsze było to, jak daleko można odpłynąć, właściwie nie ruszając się z miejsca. Finowie zabrali publiczność w podróż przypominającą lot statkiem kosmicznym. Zamiast lśniącego kokpitu dostaliśmy jednak zardzewiałą maszynownię, podejrzane wycieki i instalację elektryczną, której nikt rozsądny nie dopuściłby do użytku. Kierunek pozostawał nieznany, ale zdecydowanie warto było zostać na pokładzie.

Oranssi Pazuzu i Múr zagrali w Warszawie. Fiński zespół zabrał publiczność w psychodeliczną, ciężką podróż bez klasycznego mosh pitu.
Oranssi PazuzuPeter Troest / Gonzales Photo / ForumAgencja FORUM

Zanim jednak główna załoga przejęła stery, na scenie pojawił się Múr. Historia islandzkiej grupy zaczęła się od szkolnych znajomości i grania coverów w garażu. Kári Haraldsson oraz gitarzyści Hilmir Árnason i Jón Ísak Ragnarsson szlifowali później umiejętności w szkole muzycznej, studiując jazz i poznając kolejnych muzyków. Zespół powstał w 2018 roku, a debiutancki album zatytułowany po prostu "Múr" ukazał się w listopadzie 2024 roku nakładem Century Media. Warto jednak zaznaczyć, że metalową sensacją stali się jeszcze przed premierą pierwszego krążka.

W Warszawie bardzo dosadnie pokazali, że rola supportu nie musi ograniczać się wyłącznie do umilania oczekiwania na gwiazdę wieczoru. W ich występie była siła i wystarczająco dużo przekonania, żeby potraktować ten koncert jako coś więcej niż rozgrzewkę. Múr ze swoją post-metalową mieszanką dali wystarczająco dużo powodów, by zapamiętać ich nazwę na dłużej. Może zrobić się o nich jeszcze głośniej.

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Kosmicznym statkiem przez nieznane

Oranssi Pazuzu nie potrzebowali koncertowej gonitwy, by utrzymać uwagę sali. W secie wybrzmiały m.in. "Muuntautuja", "Hautatuuli" czy "Voitelu". Sednem występu był oczywiście trans. Wciągający, chwilami niemal odcinający od otoczenia, ale daleki od błogiego odpoczynku. Zamiast wygodnie unosić się w nieważkości, można było poczuć się jak pasażer zardzewiałego transportowca, którego silniki pracują coraz głośniej, a kontrolki od dawna sugerują konieczność awaryjnego lądowania. Blackmetalowy brud nie pozwalał zapomnieć, że ta podróż ma niewiele wspólnego z wesołą wycieczką między gwiazdami, było duszno i niepokojąco.

Pod sceną nie było mosh pitów, choć trudno uznać to za jakikolwiek brak. To po prostu nie ten rodzaj koncertu. Oranssi Pazuzu wciągali w swój rytm i skupiali na tym, co działo się w dźwięku. Bezruch nie oznaczał obojętności, publiczność reagowała bardzo pozytywnie między utworami, a przyjęcie zespołu nie pozostawiało wątpliwości, że ten osobliwy lot znalazł chętnych pasażerów. Dla mnie była to już druga taka podróż, pierwszy raz zmierzyłem się z "Pomarańczowym Demonem" na żywo w ramach Mystic Festivalu i śmiem twierdzić, że tym razem zagrali odrobinę grzeczniej. Niemniej jednak muszę oddać im to, że w naprawdę wielkim stylu udaje im się wprowadzić publiczność w swój świat.

Na zakończenie grupa wróciła jeszcze na dwa bisy, choć publiczność musiała się troszkę naprosić - dobra wiadomość dla tych, którzy nie byli gotowi wracać na ziemię. Po takim show zwykła droga do domu wydawała się podejrzanie cicha i uporządkowana. A tych, którzy ominęli warszawski koncert, gorąco zachęcam do wybrania się w pozaziemską wycieczkę w ramach występów w krakowskim Hype Parku (17.10) lub poznańskim klubie 2Progi (18.10)!

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