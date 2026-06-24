W swojej twórczości piracka ekipa z Perth łączy folk metal z power metalem. Dotychczasowy dorobek Alestorm zamyka ósma płyta "The Thunderfist Chronicles" z czerwca 2025 r.

Grupa ze Szkocji już za sprawą debiutanckiego albumu "Captain Morgan's Revenge" (2008) znalazła miejsce na metalowej scenie, koncertując u boku Sabaton, Dragonforce, Turisas i Eluveitie, pojawiając się na scenach najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych jak Wacken Open Air, Bloodstock, Graspop Metal Meeting, Sweden Rock i polski Pol'and'Rock.

Alestorm powraca do Polski na trzy koncerty

Formacja słynie z efektownych i energetycznych koncertów. Jednym z nieodłącznych symboli zespołu jest gigantyczna, dmuchana żółta kaczka, która pojawia się nie tylko na scenie, ale również na okładkach czy w teledyskach.

Kolejne koncerty w Polsce odbędą się w następujących miejscach:

9.08. - Poznań, Tama

10.08. - Szczecin, Kosmos

11.08. - Lublin, FK Zgrzyt.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 26 czerwca o godzinie 10:00.

W roli supportu na wydarzenia organizowane przez Winiary Bookings pojawią się Finowie z Metal De Facto.

"Po debiucie 'Imperium Romanum' (2019) i pierwszym rozdziale sagi 'Rising Sun', zespół jest teraz silniejszy niż kiedykolwiek, w pełni definiując swoje brzmienie: potężne, dynamiczne i żarliwie wierne duchowi klasycznego power metalu" - czytamy w zapowiedzi.

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