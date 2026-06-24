"Ogrom dobrej zabawy" z metalowymi piratami. Alestorm wraca do Polski na trzy koncerty
Obwołany mianem "niekwestionowanego króla pirackiego metalu" zespół Alestorm powróci do Polski na początku sierpnia na trzy koncerty. "Możecie spodziewać się ogromu dobrej zabawy" - zapowiadają organizatorzy.
W swojej twórczości piracka ekipa z Perth łączy folk metal z power metalem. Dotychczasowy dorobek Alestorm zamyka ósma płyta "The Thunderfist Chronicles" z czerwca 2025 r.
Grupa ze Szkocji już za sprawą debiutanckiego albumu "Captain Morgan's Revenge" (2008) znalazła miejsce na metalowej scenie, koncertując u boku Sabaton, Dragonforce, Turisas i Eluveitie, pojawiając się na scenach najbardziej prestiżowych festiwali muzycznych jak Wacken Open Air, Bloodstock, Graspop Metal Meeting, Sweden Rock i polski Pol'and'Rock.
Alestorm powraca do Polski na trzy koncerty
Formacja słynie z efektownych i energetycznych koncertów. Jednym z nieodłącznych symboli zespołu jest gigantyczna, dmuchana żółta kaczka, która pojawia się nie tylko na scenie, ale również na okładkach czy w teledyskach.
Kolejne koncerty w Polsce odbędą się w następujących miejscach:
9.08. - Poznań, Tama
10.08. - Szczecin, Kosmos
11.08. - Lublin, FK Zgrzyt.
Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 26 czerwca o godzinie 10:00.
W roli supportu na wydarzenia organizowane przez Winiary Bookings pojawią się Finowie z Metal De Facto.
"Po debiucie 'Imperium Romanum' (2019) i pierwszym rozdziale sagi 'Rising Sun', zespół jest teraz silniejszy niż kiedykolwiek, w pełni definiując swoje brzmienie: potężne, dynamiczne i żarliwie wierne duchowi klasycznego power metalu" - czytamy w zapowiedzi.