Podczas całodziennego koncertu "Back To The Beginnning" mocno schorowany Ozzy Osbourne (m.in. choroba Parkinsona, urazy kręgosłupa i szyi) pożegna się z publicznością. Sam wokalista mówił, że wykona ze swoją formacją zaledwie kilka utworów. Na razie szczegóły są jeszcze owiane tajemnicą.

Okazuje się, że z uczestnictwa w wielkim święcie ciężkiego grania dość nieoczekiwanie zrezygnował Wolfgang Van Halen , lider własnej grupy Mammoth (wcześniej znanej jako Mammoth WVH ), w latach 2007-2020 basista Van Halen . Syn słynnego gitarzysty Eddiego Van Halena w najnowszej rozmowie z radiem WRIF z Detroit ujawnił, że dzień przed koncertem "Back To The Beginnning" rozpoczyna trasę w roli supportu przed zespołem Creed .

Przypomnijmy, że pożegnanie Black Sabbath będzie dostępne w streamingu (cena dostępu to ok. 77 zł). Transmisja będzie opóźniona o 2 godziny względem koncertu na stadionie i rozpocznie się o godz. 16:00 czasu polskiego. W cenie będzie też możliwość odtworzenia nagrania przez kolejne 48 godzin od zakończenia całego wydarzenia.

Muzycznym reżyserem koncertu "Back To The Beginnning" będzie Tom Morello, gitarzysta znany z m.in. Rage Against The Machine i Audioslave. Podczas trwającego cały dzień wydarzenia pojawią się również m.in. Metallica, Slayer, Tool, Guns N' Roses, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax i Mastodon.