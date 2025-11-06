Poprzedni polski koncert na trasie "Campaign For Musical Destruction Tour" odbył się 18 lutego 2025 roku w warszawskim klubie Progresja. W tym samym miejscu, niemal dokładnie rok później, bo 17 lutego 2026 r., pionierzy grindcore'u z Birmingham zagrają ponownie.

U boku Napalm Death pojawią się amerykański Whiplash i przedstawiciel drugiej fali brytyjskiego punk rocka - Varukers. Pełny skład imprezy ma zostać ogłoszony później.

Napalm Death powraca do Polski w 2026 r.

"Napalm Death nieprzerwanie udowadniają, że ekstremalny dźwięk może iść w parze z bezpośrednim, społecznie zaangażowanym przekazem. Ich koncerty to nie tylko intensywna ściana dźwięku, ale też wyraz gniewu i sprzeciwu wobec rzeczywistości - autentyczny manifest, który od lat nie traci mocy" - zapowiadają organizatorzy z Winiary Bookings.

Ostatnim studyjnym longplayem Napalm Death pozostaje wydany w 2020 roku "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", który dwa lata później dopełnił suplement w postaci minialbumu "Resentment Is Always Seismic - A Final Throw Of Throes".

Dowodzony przez Tony'ego Portaro Whiplash zyskali status kultowych dzięki albumom "Power and Pain" czy "Ticket to Mayhem" - klasykom ery, w której thrash definiował metalowy underground. Obecnie u boku lidera (gitara, wokal) występują Will Winton (bas) i Ron Lipnicki (perkusja). Zespół zapowiedział nowy materiał zatytułowany "Old School American Way".

Z kolei powstały w 1979 r. The Varukers to jeden z filarów UK82, czyli drugiej fali brytyjskiego punk rocka, który łączy zadziorność gatunku z ciężarem i dynamiką hardcore'u. Ich bezpośredni, polityczny przekaz oraz charakterystyczne brzmienie odcisnęły trwały ślad na całej scenie punkowej, a kolejne pokolenia zespołów wciąż sięgają po ich dorobek.

