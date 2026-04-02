"Nu_Blood Fest to dwudniowe święto nowoczesnego metalu i okolic. Nowoczesnego nie tylko w sensie estetycznym, ale także stażu zdecydowanej części artystów. Stawiamy na kapele młode, oryginalne i obdarzone ogromnym potencjałem" - czytamy w ogłoszeniu Knock Out Productions.

Do sprzedaży trafiły już wejściówki na nowy festiwal.

Bilety jednodniowe: 89 zł (przedsprzedaż), 110 zł (w dniu koncertu)

Bilety dwudniowe: 159 zł (przedsprzedaż), 180 zł (w dniu koncertu).

Nu_Blood Fest w Krakowie. Kto zagra?

Organizatorzy podkreślają, że to będzie pierwszy taki festiwal w Polsce, "bez headlinera, bez hierarchii, bez ściemy".

Pierwszego dnia w Hype Parku w Krakowie zaprezentują się Sunborn (nu-pop z Francji), Aurorawave (alternatywny metal z reggae z USA), Accvsed (metalcore i alternatywny metal z Niemiec), Demeted (metalcore, Polska) i Violent Answer (nu metal i metalcore, Polska).

Z kolei drugiego dnia zagrają Mimi Barks (doom trap z Wielkiej Brytanii), The Hara (alternatywny metal z Wielkiej Brytanii), Venus Grrrls (grunge, gothic rock z Wielkiej Brytanii), Seven Blood (metalcore, alternative metal, Niemcy) oraz Entreaty (metalcore, Polska).

"Samo gęste i samo dobre" - to opis przy Mimi Barks, który można odnieść do całego składu nowej imprezy.

